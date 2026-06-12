Si è dimesso il sindaco di Bovisio Masciago. Dopo la crisi di Giunta Giovanni Sartori ha comunicato la decisione ai consiglieri comunali questa mattina, venerdì 12 giugno

Le dimissioni

Arrivato a quasi metà del suo secondo mandato, Giovanni Sartori ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaco di Bovisio Masciago. Questa mattina, venerdì 12 giugno, il primo cittadino ha inviato la comunicazione contenente la clamorosa decisione ai consiglieri comunali, al presidente del Consiglio comunale e al segretario generale.

La crisi di Giunta

Le motivazioni della scelta non sono state rese note ma giungono al culmine di malumori e tensioni all’interno della coalizione di Centrodestra che si protraggono da tempo e che sono diventati evidenti nelle ultime due settimane. Agli inizi di giugno gli esponenti di Lega (il partito del sindaco) e lista civica Apertamente hanno disertato due commissioni consiliari, la conferenza dei capigruppo e il Consiglio comunale che si è comunque svolto martedì sera (in seconda convocazione) con la sola presenza dei consiglieri di Fratelli d’Italia e Forza Italia.

Cosa succede ora

Le dimissioni avranno effetto una volta trascorsi 20 giorni dalla data di protocollo della comunicazione, quindi a partire dal 2 luglio. Trascorso questo lasso di tempo, se non ci dovessero essere ripensamenti da parte di Sartori, decadranno il Consiglio comunale e la Giunta e arriverà il commissario prefettizio che reggerà il Comune fino alle prossime elezioni. Il leghista Sartori era stato eletto per la prima volta nel 2019 alla guida della coalizione di Centrodestra ed era stato confermato per il secondo mandato nel 2024.