Si è insediato il Consiglio comunale dei ragazzi di Meda, composto dagli studenti delle scuole secondarie di primo grado Traversi e Anna Frank.

Il Consiglio comunale dei ragazzi: uno strumento per dare la voce ai più giovani

Un'occasione preziosa che permette ai giovani di far sentire concretamente la propria voce e di dialogare direttamente con il sindaco Luca Santambrogio e l'Amministrazione comunale, per la realizzazione di nuovi progetti. Un organismo che rientra in un progetto più ampio di coinvolgimento giovanile che include la Consulta “Meda-Giovani”. Il focus, per l’Amministrazione comunale, è ascoltare la voce dei più giovani e dare loro modo di esprimersi e mettere le mani in pasta, rendendoli mediatori tra i bisogni della loro generazioni, i loro contesti di riferimento e il Comune di Meda.

L'insediamento

Con le elezioni che si sono tenute a novembre 2024 in sala consiliare sono stati rinnovati i membri del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, nominando sindaco, vicesindaco, assessori e consiglieri. Mercoledì 26 febbraio 2025 si è tenuto l’insediamento, alla presenza dei ragazzi, del sindaco di Meda, del presidente del Consiglio Simone Pirovano, dell'assessore al Territorio Andrea Bonacina e dell’assessore all’Istruzione Mara Pellegatta.

Il sindaco: "Dovete interagire con l'Amministrazione"

Un momento di grande partecipazione, aperto proprio da Santambrogio:

“Sono molto contento che si insedi il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi, il vostro sindaco rivestirà per voi un ruolo importante perché vi dovrà affiancare in tanti momenti, come il 25 Aprile, occasione in cui starà proprio accanto a me durante la giornata. Dovrete interagire con noi dell'Amministrazione, portando proposte importanti che vi riguardano e che rimandano alla vostra idea di Meda futura".

I ragazzi si sono presentati

Il presidente del Consiglio comunale ha preso la parola, introducendo i momenti principali della mattinata e procedendo all’insediamento vero e proprio. I ragazzi, una volta nominati, hanno preso posto e si sono presentati, mostrandosi pronti a svolgere al meglio il ruolo rivestito. Giovanissimi, tenaci, intraprendenti e carichi di voglia di fare, hanno trasmesso al pubblico, loro compagni di scuola, la volontà a impegnarsi nel realizzare qualcosa di concreto per la loro città. In particolare, è emerso il forte desiderio di conoscere e scoprire il mondo del volontariato e delle associazioni.

L'assessore Pellegatta: "Mi ha stupito il vostro interesse per il mondo del volontariato"

Così l’assessore all’Istruzione, Mara Pellegatta:

“Sono veramente contenta che siete qui perché arrivate già da una prima tappa fondamentale, le elezioni, durante le quali ho avuto l'onore di incontrarvi e di rispondere alle vostre domande molto interessanti e brillanti. Ci sono stati momenti di confronto molto produttivi che vi hanno dato modo di scoprire cosa significa entrare in contatto con la pubblica Amministrazione. Vi rinnovo la mia disponibilità a chiarire tutti i vostri dubbi, orientandovi e supportandovi nella vostra attività. Mi ha stupito il vostro interesse verso il mondo del volontariato. Vi invito a non perdere questo entusiasmo. Faremo il possibile per darvi la possibilità di conoscerlo. A breve lo potrete fare perché abbiamo in serbo una giornata tutta dedicata alle associazioni”.

Il sindaco: "Mettetevi in gioco con i 50 anni del disastro Icmesa"

A conclusione, il sindaco Santambrogio ha salutato i ragazzi, lanciando loro l’invito a mettersi subito in gioco e a lavorare su un anniversario importante in programma nel 2026: i 50 anni dal disastro dell'Icmesa: