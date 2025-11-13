Un tavolo di lavoro con tutte le forze dell’ordine che operano sul territorio della città di Desio per un’attività di analisi, confronto e visione d’insieme. Questo il risultato della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica che ha anche stabilito un percorso comune di interventi integrati per migliorare le capacità operative nel dare risposte.
Si è riunito in Comune il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica
Il Comitato Provinciale è stato presieduto dal Prefetto di Monza e della Brianza, Enrico Roccatagliata, a cui hanno preso parte il Questore di Monza e della Brianza, Filippo Ferri; il comandante provinciale dei Carabinieri di Monza e della Brianza, Colonnello Rosario Di Gangi; il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello Nicola Russo; l’Ufficiale della Polizia Locale di Desio, Commissario Capo Sara Colciago, insieme al Sindaco Carlo Moscatelli e all’Assessore alla Sicurezza Pubblica Fabio Arosio.
“È stato un tavolo di lavoro all’insegna della collaborazione reciproca. Abbiamo avuto l’opportunità di un confronto diretto sul piano qualitativo delle maggiori richieste e tipologie di interventi sul nostro territorio – commentano il Sindaco Moscatelli e l’Assessore Arosio – Proseguiremo insieme alle Forze dell’Ordine verso azioni sempre più integrate in modo da mettere in rete donne e uomini che operano per la nostra sicurezza, ma anche strumentazioni su cui intendiamo potenziare gli investimenti. Un primo passo è anche la polizia di prossimità per cui la nostra Polizia Locale continuerà a essere in prima linea in stretta sinergia con l’Arma dei Carabinieri di cui abbiamo l’onore di ospitare un comando di Compagnia sul nostro territorio. Una delle prime azioni a cui daremo concretezza sarà la firma di un protocollo che vedrà la Guardia di Finanza impegnata in azioni mirate di controllo. Ringraziamo tutti gli intervenuti al tavolo che in così poco tempo hanno reso possibile una delle priorità fin dal nostro insediamento: investire sulla sicurezza significa contribuire al benessere della nostra comunità”.