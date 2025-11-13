Un tavolo di lavoro con tutte le forze dell’ordine che operano sul territorio della città di Desio per un’attività di analisi, confronto e visione d’insieme. Questo il risultato della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica che ha anche stabilito un percorso comune di interventi integrati per migliorare le capacità operative nel dare risposte.

Si è riunito in Comune il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica

Il Comitato Provinciale è stato presieduto dal Prefetto di Monza e della Brianza, Enrico Roccatagliata, a cui hanno preso parte il Questore di Monza e della Brianza, Filippo Ferri; il comandante provinciale dei Carabinieri di Monza e della Brianza, Colonnello Rosario Di Gangi; il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello Nicola Russo; l’Ufficiale della Polizia Locale di Desio, Commissario Capo Sara Colciago, insieme al Sindaco Carlo Moscatelli e all’Assessore alla Sicurezza Pubblica Fabio Arosio.