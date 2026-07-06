Si è spenta suor Attilia, «maestra» di vita per tanti bambini e fedeli

Cordoglio a Paina di Giussano per la scomparsa di suor Attilia Buratti, 92enne, storica maestra d’asilo dell’ordine Casa Cottolengo.

Una vita intera dedicata ai bambini

Ha dedicato tutta la sua vita all’insegnamento dei bambini e alla fede, sempre con grande entusiasmo e impegno. Cordoglio a Paina per la scomparsa di suor Attilia Teresina Buratti, 92 anni, che si è spenta il 2 luglio all’ospedale Galeazzi di Milano.

La sua attività da educatrice

La religiosa, dell’ordine Casa del Cottolengo, emise la professione perpetua nel 1963 e sin da subito si dedicò all’insegnamento. Fu prima inviata alla comunità, addetta all’asilo di Novate, dopo due anni fu trasferita all’asilo di Sirtori e dopo aver frequentato la scuola Magistrale, acquisì il diploma di maestra d’asilo.

Ricordata come un’ottima educatrice, suor Attilia amava la scuola e l’insegnamento; visse la sua missione educativa e pastorale insegnando in diverse scuole del Milanese e del Monzese ma anche fuori dalla Regione. Nominata superiora fu inviata nella comunità di Bigolino nel Trevigiano, poi a Quattordio nell’Alessandrino, a Portoferrario nel Livornese, a Vecchiano nel Piacentino, a Rosta in provincia di Torino, fino alla chiusura della Comunità. Poi fu nviata a Casa Cottolengo a Chieri e svolse il servizio di portineria e centralino.

Dal 2021 era a Novate

Nel 2021 infine fu trasferita alla Casa Cottolengo di Novate, dove si è svolto il funerale sabato 4 luglio. La sua salma però è stata sepolta a Paina, dove ha vissuto e dove vive la sua famiglia: la sorella Maria, il fratello Pierangelo e i nipoti. Durante l’omela è stata ricordata la sua grande passione per l’insegnamento, la finezza nelle relazione, la sua attenzione agli altri, una «maestra» di vita per tanti bimbi, consorelle e fedeli.