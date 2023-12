Si è spento a 88 anni don Angelo Pessina, storico parroco a Birone

Grande cordoglio a Birone di Giussano per la scomparsa di don Angelo Pessina, 88 anni, che è stato parroco in frazione dal 1980 al 2008. Il sacerdote si è spento domenica, 3 dicembre, al Piccolo Cottolengo di don Orione, dove viveva.

Una guida per i bironesi

Per i bironesi è stata una guida e un punto di riferimento per quasi 30 anni, uno di quei «vecchi» parroci che lasciano il segno; grande cordoglio tra i fedeli per la scomparsa di don Angelo Pessina, avvenuta domenica sera. Il parroco emerito in frazione ha trascorso una parte importante della sua vita alla guida della chiesa Santo Stefano, ci è rimasto fino al 2008. Era arrivato il 16 novembre 1980.

A giugno aveva festeggiato i 65 anni di sacerdozio

Don Angelo era tornato a Birone, pochi mesi fa, a giugno per i 65anni di sacerdozio e una super festa era stata organizzata in parrocchia anche per i suoi 50 anni di vita religiosa. Il sacerdote era attualmente ricoverato presso la casa di riposo di Don Orione a Seregno, ma è sempre rimasto nel cuore di molti fedeli, per la sua profonda umanità, la spiritualità unita alla limpida testimonianza di vita cristiana e sacerdotale, e la cura per le opere parrocchiali. Un legame molto forte che si è rafforzato nel tempo e che è sempre stato vissuto dai bironesi con grande riconoscenza e partecipazione, condividendo tutte le tappe più importanti del suo percorso sacerdotale.

Tante le opere fatte per i suoi fedeli

Don Angelo ha sempre avuto a cuore la cura per la chiesa, e nei trent'anni che è stato a Birone ha fatto molto, portando avanti interventi di restauro interni ed esterni. Era noto, poi il suo amore per le opere d'arte che si era concretizzato con l’acquisto di due statue lignee della scuola di arte sacra Beato Angelico, che abbelliscono l'abside della chiesa. Don Angelo è stato anche un grande appassionato di teatro, che l'aveva portato anche alla creazione di una compagnia stabile e nel 1986, si arrivò all'attivazione della stagione teatrale de "Il Ridotto" offerta al territorio. Molto significativa è stata anche l'esperienza con il mondo giovanile, tratto principale della sua missione pastorale, tanto da creare forti legami anche con le famiglie, molte delle quale sono rimaste a lui legate nel corso di tutti questi anni.

I funerali

L'affetto nei confronti del sacerdote emerito è sempre stato forte da parte di tutta la comunità, ed è stato un affetto reciproco: don Angelo amava tornare a Birone appena ne aveva l'occasione. Ci tornerà anche per il suo ultimo viaggio. Mercoledì 6 dicembre, il suo feretro sarà portato nella sua chiesa di Santo Stefano e a partire dalle 9.30 i fedeli potranno tributargli l'ultimo saluto. Alle 14.15, poi, si svolgeranno i funerali .