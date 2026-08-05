Si è spento Aldo Tassi, l’uomo che trasformò un sogno in una delle grandi imprese della Brianza

Di Marco Pirola

Ci sono uomini che lasciano un’azienda. E ce ne sono altri che lasciano un modo di intendere il lavoro, l’impresa e la vita. Dire che Aldo Tassi era di Giussano è riduttivo. Aldo apparteneva alla Brianza tutta. Apparteneva a questa seconda categoria. Con la sua scomparsa la Brianza perde uno degli imprenditori che hanno scritto una pagina importante della sua storia industriale, un uomo capace di costruire il proprio destino partendo da zero. Con il coraggio di chi non aspetta che il futuro arrivi, ma lo costruisce giorno dopo giorno. La sua storia è quella di una generazione che ha fatto grande la Brianza.

Dalla pompa di benzina a Tisettanta

Da ragazzo lavorava in una pompa di benzina, imparando presto che il lavoro non conosce scorciatoie. Da lì iniziò un percorso fatto di sacrifici, intuizioni e tenacia che lo portò, passo dopo passo, a fondare e guidare la Tisettanta, azienda che sarebbe diventata uno dei simboli dell’industria del mobile e dell’arredamento brianzolo, conosciuta e apprezzata ben oltre i confini del territorio. Dietro quel successo non c’erano formule magiche, ma una straordinaria capacità di guardare avanti, di cogliere le opportunità prima degli altri, di credere nelle persone e nel valore del fare. Tassi apparteneva alla schiera degli imprenditori che arrivavano in azienda prima di tutti e se ne andavano per ultimi. Era convinto che il lavoro fosse prima di tutto responsabilità, esempio e presenza quotidiana. Anche negli ultimi tempi quando il suo “buen ritiro” di Ghisalba nella bassa Bergamasca lo vedeva spesso protagonista.

Per decenni la Tisettanta è stata molto più di una fabbrica. È stata un luogo di crescita professionale e umana per centinaia di lavoratori, una realtà che ha contribuito a fare della Brianza uno dei distretti del mobile più conosciuti d’Europa. Il suo nome è rimasto legato a una stagione in cui il saper fare brianzolo era sinonimo di qualità, innovazione e capacità di conquistare i mercati. Ma chi lo ha conosciuto ricorda soprattutto l’uomo. Il carattere deciso, il carisma naturale, la determinazione che non veniva mai meno e quella curiosità che lo accompagnava ancora negli ultimi anni. Era uno di quegli imprenditori che non smettevano mai di progettare, di immaginare, di lavorare. Fino all’ultimo.

Oggi il suo testimone resta nelle mani delle figlie e dei nipoti, che continuano a portare avanti con orgoglio quell’impresa nata da un’intuizione e cresciuta grazie a una vita interamente dedicata al lavoro. Ma resta soprattutto nella memoria di un territorio che in uomini come Aldo Tassi riconosce una parte della propria identità: quella fatta di fatica, talento, coraggio e capacità di rialzarsi sempre.

Il cordoglio di Adriano Corigliano

Tra i messaggi di cordoglio c’è quello del vicesindaco di Giussano, Adriano Corigliano, che con Aldo Tassi ha condiviso un lungo percorso professionale e umano: