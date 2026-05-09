Si è spento l’ex presidente del Monza

Lutto nel mondo dell’imprenditoria e del calcio brianzolo: si è spento Nicola Colombo. Aveva 57 anni
Il cordoglio del Monza
Imprenditore brianzolo (titolare dell’azienda Smir di Bellusco), figlio dell’ex presidente del Milan Felice C0lombo, il 2 luglio 2015 acquistò l’A.C. Monza Brianza all’asta fallimentare, dando vita alla S.S.D. Monza 1912 e riportando il Club tra i professionisti. Sotto la sua presidenza, i biancorossi vinsero il girone B di Serie D nel campionato 2016-2017 con 80 punti, conquistando lo scudetto tricolore di categoria e tornando in Lega Pro a due anni dal fallimento.
Il suo intervento fu decisivo per consentire al Monza di proseguire la propria storia ultracentenaria nel momento più difficile. Il 28 settembre 2018 cedette la società a Fininvest, aprendo la strada a una nuova fase culminata con la storica promozione in Serie A.
“AC Monza partecipa al dolore della famiglia per la scomparsa di Nicola Colombo, ex Presidente biancorosso e figura determinante nella storia recente del Club. Il Club si stringe con affetto attorno alla famiglia Colombo”.
In sua memoria, nel prepartita della gara di ieri contro l’Empoli è stato dedicato un momento di commemorazione e la squadra è scesa in campo col lutto al braccio.
Le parole di Jacopo Dozio
“ Voglio esprimere il mio cordoglio per l’improvviso scomparsa di Nicola Colombo, imprenditore ed ex presidente del Monza”.
Queste parole del consigliere regionale Jacopo Dozio di Forza Italia.
“È stata una figura di riferimento soprattutto per i colori bianco rossi dal 2015 e il 2018 evitando il fallimento permettendo alla società brianzola di tornare in Lega Pro prima della cessione al Gruppo Fininvest di Silvio Berlusconi “ ha concluso l’azzurro.