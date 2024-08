Si è spento Luigi Redaelli

Lesmo (e non solo) in lutto per la scomparsa a 88 anni di Luigi Redaelli, meccanico di professione (ora in pensione), con una grande passione per la politica

La morte di Redaelli

Luigi Redaelli si è spento nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 agosto. Meccanico di professione e titolare della storica officina di Gerno, Redaelli fu animato anche da una grande passione politica: leghista della prima ora, entrò in Consiglio comunale nel 2007 con l'elezione a sindaco di Marco Desiderati, ma non riconfermato nel 2012 quando alle urne vinse il centrosinistra.

I funerali saranno celebrati martedì 20 agosto, alle 9.30, nella chiesa San Carlo di Gerno

Poche settimane fa è venuto a mancare anche il fratello di Luigi, Ambrogio Redaelli, fondatore e titolare dell’omonima azienda agricola di Gerno. Nato e cresciuto in paese, aveva iniziato a lavorare alla Filanda di Peregallo svolgendo i turni di notte «in modo che di giorno potesse seguire i lavori nei campi». Attivo anche nel sociale, Ambrogio Redaelli, scomparso a 95 anni, è stato membro del Movimento della Terza Età, nonché tra i primissimi firmatari e fondatori della moderna Banca di Credito Cooperativo.