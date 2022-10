Si è spento Mauro Picozzi, lo sport come modello di vita. Il limbiatese aveva 53 anni: allenatore, preparatore atletico e impegnato nel sociale, pochi mesi fa aveva fondato un'associazione sportiva

Limbiate è sotto shock per l'improvvisa scomparsa di Mauro Picozzi, venuto a mancare questa notte, giovedì 6 ottobre, a soli 53 anni. Appassionato di sport, ha dedicato la sua vita a trasmettere ai giovani i sani valori della pratica sportiva, come istruttore di nuoto nella piscina comunale, preparatore atletico e allenatore. A febbraio aveva fondato insieme a un gruppo di amici l'associazione Extra Limbiate Multisportiva, di cui era direttore tecnico. Un'impresa a cui si era dedicato con grande entusiasmo ed energia, come testimoniato anche dal campus estivo per bambini e ragazzi organizzato a Mombello quest'estate, che ha riscosso molta partecipazione e apprezzamenti.

L'impegno sociale e con i disabili

Mauro Picozzi nel suo percorso professionale e personale ha sempre vissuto strettamente il rapporto con la disabilità, lavorando per molti anni nelle Federazione paralimpica e impegnandosi con il Gruppo Sportivo Disabili, fondato e guidato da decenni proprio da suo padre Eugenio Picozzi, con il quale ha condiviso anche l'esperienza di consigliere comunale dal 2011 al 2013. L'allenatore lascia la moglie e due figli.

