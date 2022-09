Si estendono gli orari di apertura dei Gelsia point

Dall'1 ottobre saranno in vigore i nuovi orari degli sportelli di Gelsia, con una estensione dell'apertura

I nuovi orari di apertura

Dall'1 ottobre saranno in vigore i nuovi orari degli sportelli commerciali di Gelsia, studiati per permettere una maggiore flessibilità e facilità di accesso alla clientela.

Le novità più importanti che riguardano tutti gli sportelli sono l'apertura con orario continuato, anche in pausa pranzo, dal lunedì al venerdì, l'apertura in fascia preserale, l'apertura tutti i sabati mattina

Presso i Gelsia Point sul territorio, i clienti e i cittadini possono ricevere ogni tipo di informazione commerciale, dare corso a tutte le pratiche di gestione dei rapporti contrattuali riguardanti i servizi gas metano ed energia elettrica, conoscere le nostre soluzioni di efficienza energetica.

I clienti Gelsia possono rivolgersi indistintamente a tutti i Gelsia Point per stipulare contratti gas e energia elettrica, conoscere le offerte, effettuare prime attivazioni e richiedere tutte le informazioni sulle proprie forniture.

E’ attivo il servizio “Salta la coda” per prenotare il proprio ticket per l’accesso ai Gelsia Point direttamente online https://gelsia.cloud.incifra.it/booking/

Gelsia inoltre mette a disposizione di tutti i clienti un’Area Clienti online, raggiungibile all’indirizzo https://areaclienti.gelsia.it/public/ , per poter usufruire di tanti servizi gratuiti 24 ore su 24, comodamente da casa. Accedendo all’Area Clienti è possibile visualizzare e scaricare le bollette di gas ed energia elettrica, comunicare l’autolettura, richiedere la modifica di potenza e la domiciliazione delle forniture, pagare tramite carta di credito.