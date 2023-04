Oggi pomeriggio (sabato 15 aprile 2023) alle 15, a Macherio, si inaugura il Bosco dei Proverbi.

Il Bosco dei Proverbi

L’appuntamento è in via San Cassiano con accesso da piazzale Cimitero. Si tratta del bosco adiacente al cimitero che è stato rivalorizzato grazie ai volontari dell’associazione «Amici del Paese» e la collaborazione delle scuole. Prima una pulizia massiccia, poi un abbellimento con cartelli che riportano non solo i nomi delle piante presenti ma anche antichi proverbi che allieteranno i visitatori. Una vera e propria «aula verde» per gli studenti delle scuole.

Taglio del nastro con gli studenti

Una prima inaugurazione del Bosco dei Proverbi si è svolta venerdì pomeriggio, alla presenza degli studenti della scuola primaria Manzoni, convolti nel progetto di riqualificazione dell'area verde. Gli alunni hanno infatti preparati dei lavori legati ai proverbi che sono stati esposti per l'occasione. Ricordiamo, questo pomeriggio alle 15, l'inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità e dei volontari, che non sono nuovi a interventi di sistemazione, abbellimento e valorizzazione degli ambiti verdi di Macherio. Da tempo, infatti, si prodigano per migliorare e curare angoli naturali che costituiscono un prezioso patrimonio per l'umanità.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 18 aprile 2023.