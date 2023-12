Si inaugura il nuovo campo di calcio

Tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo campo da calcio a 11 in erba sintetica presso il centro sportivo di Sovico.

Il nuovo campo di calcio

L’evento, promosso dall’Amministrazione comunale, è atteso per sabato pomeriggio, a partire dalle 15, presso il centro sportivo di via Santa Caterina da Siena. Il taglio del nastro avverrà in concomitanza con una serie di eventi aperti al pubblico, di richiamo sportivo e sociale.

«Dopo la benedizione del nuovo campo da parte di don Giuseppe Maggioni, seguirà l’inaugurazione preceduta alle 15.15 dalla premiazione dello sportivo dell’anno e una vita per lo sport, ovvero un personaggio che ha dedicato la vita allo sport, a cura dell’Amministrazione comunale - spiega il sindaco Barbara Magni - Abbiamo deciso di istituire questi due premi ed è nostra intenzione che diventino una consuetudine durante la festa dello sport che solitamente organizziamo a settembre. Per questa volta abbiamo atteso l’inaugurazione del nuovo campo di calcio e i tempi si sono un po’ allungati. Coloro che riceveranno i riconoscimenti sono stati segnalati dalla popolazione, poi scelti da un’apposita commissione».

Presenti gli "Insuperabili" di Chiellini

Seguirà un’entusiasmante partita di calcio tra «Insuperabili» e «Testimonial» capitanati da Giorgio Chiellini, ex giocatore della Juventus.

Squadra composta da ragazzi con disabilità, che mostreranno che il calcio è strumento di socializzazione e integrazione, e affronteranno una squadra del Gruppo Sportivo Oratoriano. Le scuole calcio «Insuperabili» sono rivolte a ragazzi con disabilità cognitiva, relazionale, affettivo emotiva, comportamentale, fisica, motoria e sensoriale.

