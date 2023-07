Si inginocchia e le chiede la mano durante il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari

Per lui non c’è stata emozione più grande che chiedere la mano della propria fidanzata durante il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari; e per lei di accettare la proposta per coronare la loro bellissima storia d’amore mentre risuonavano le note della loro canzone preferita.

Si inginocchia e le chiede la mano durante il concerto

Martedì scorso, 11 luglio, a San Siro, l’idillio dei 33enni Luca Mascherone, di Ciserano (provincia di Bergamo) e Lara Cassanmagnago, di Busnago, è arrivato all’apice e non ci sarebbe stato modo migliore per celebrarlo. Così, nel bel mezzo della folla intenta a cantare le canzoni della band, Luca ha colto l’attimo, si è inginocchiato e ha chiesto a Lara di sposarlo.

La grande sorpresa

Poi, la grande sorpresa e il tripudio di emozioni. Inizialmente nessuno aveva realizzato cosa stesse accadendo, tanto meno la fidanzata, rimasta completamente a bocca aperta di fronte al coraggio e all’intraprendenza del proprio compagno.

"Tutti si sono rialzati e Luca è rimasto giù, inginocchiato - ha spiegato la ragazza - In un primo momento non ho realizzato cosa stesse accadendo, poi mi ha fatto la proposta. Tutti hanno iniziato a urlare fino a quando anche Riccardo (il cantante della band, ndr) si è accorto di quello che stava succedendo e si è rivolto direttamente a noi dicendoci: “E’ un grande step, siete sicuri di volerlo fare veramente? Se è così, penso che la prossima canzone sia adatta ad una coppia innamoratissima, che raggiunge insieme la maturità. La dedico a voi”. Chiaro che in mezzo alla confusione, all’agitazione e alle mille cose che stavano accadendo in quel preciso momento, nella mia testa c’era solo una parola: sì".

