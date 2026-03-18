Si riaccende lo spirito olimpico, serata con i campioni

Si riaccende lo spirito olimpico, a Desio serata con i campioni. Venerdì 27 marzo, alle 21, allo Spazio Stendhal di Villa Tittoni (via Lampugnani 62) è in programma “Campioni di ieri e di oggi: Desio incontra lo spirito olimpico”, un evento che nasce dalla volontà di trasformare l’emozione dei Giochi in un’eredità concreta. Non si parlerà solo di medaglie e di palmarès, ma del linguaggio universale dello sport: fatto di sudore, di lealtà e di rinascite.

Una serata con i campioni, ricordando le Olimpiadi

Uno tra i momenti più emozionanti della serata sarà dedicato al riconoscimento del merito sportivo locale e non solo: insieme ai grandi campioni ospiti, saranno premiati alcuni atleti desiani che si sono distinti per meriti sportivi, per dare voce a chi, con dedizione e umiltà, tiene alto il nome di Desio nel mondo dell’agonismo.

“Con questa iniziativa vogliamo onorare non solo i grandi successi internazionali, ma l’essenza stessa dello sport che abbiamo visto brillare durante le recenti Olimpiadi – dichiara il sindaco, Carlo Moscatelli – Accogliere a Desio icone che hanno fatto la storia significa offrire alla nostra città un messaggio pieno di dedizione e integrità. Premiare i nostri atleti locali davanti a queste leggende è un atto di profonda stima: è il nostro modo per dire ai giovani che il talento, quando incontra l’impegno, può portare ovunque, rendendo orgogliosa un’intera comunità”.

Il commento degli assessori

Aggiungono l’assessora agli Eventi, Jenny Arienti, e l’assessore allo Sport, Giorgio Gerosa:

“Abbiamo immaginato questa serata come un grande abbraccio tra le generazioni. Lo sport a Desio è un tessuto vivo, composto da centinaia di ragazzi che ogni giorno si allenano con passione nelle nostre società sportive. La scelta di alternare il racconto dei grandi campioni alla premiazione dei nostri atleti d’eccellenza serve a rendere tangibile il ‘sogno olimpico’. Non è un evento per pochi, ma una festa per tutti: un momento in cui la cultura sportiva diventa ispirazione collettiva, celebrando chi ha già vinto e incoraggiando chi ha appena iniziato la propria sfida”.

Il programma

Questo il programma:

Saluti istituzionali: Carlo Moscatelli, sindaco di Desio

Sabrina Gandolfi, giornalista e conduttrice RAI Sport

Gabriele Oriali, Campione del Mondo 1982, Calcio

Martina Cambiaghi, Delegata provinciale CONI MB

Gianni Bugno, Due volte Campione del Mondo, Ciclismo

Marta Pagnini, Consigliera Nazionale CONI, ex Capitano Nazionale Ginnastica Ritmica

Fabio Pennella, Presidente Giro d’Italia Handbike

Francesca Galli, Oro mondiale crono a squadre, Ciclismo

Ilenia Meneghesso, Squadra Nazionale Ginnastica Artistica e Olimpionica Atlanta ’96

A seguire le premiazioni, un momento dedicato a chi ha trasformato sogni in traguardi e impegno in medaglie: i nostri Campioni.

La partecipazione va prenotata

Per consentire la partecipazione del maggior numero possibile di persone – nei limiti della capienza della sala – si chiede di effettuare la prenotazione attraverso questo link entro e non oltre martedì 24 marzo 2026 al seguente indirizzo: https://www.villeaperte.info/it/visita/eventi/evento/?id=11727