Si ribalta un mezzo pesante sulla Statale 36

Il ribaltamento è avvenuto intorno alle 14.30 lungo la SS36, in direzione Nord, nel tratto compreso tra Desio Nord e Cascina Aliprandi. Per cause ancora in fase di accertamento il conducente ha perso il controllo del mezzo che si è infine ribaltato, occupando parte della carreggiata e causando anche la fuoriuscita del materiale trasportato (bobine di carta), disperso anche al di fuori della carreggiata.