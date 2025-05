Si scaldano i motori al CTL3: tutto pronto per la Festa dello Sport

Una giornata di festa e divertimento, ma anche di solidarietà e inclusione. E’ tutto pronto a Bernareggio per la "Festa dello Sport", la tradizionale manifestazione ludica che torna per la 14esima edizione, dedicata anche quest’anno alla memoria del dottor Federico Vertemati.

Tutto pronto per la Festa dello Sport

L’appuntamento è per domani, domenica 25 maggio, al campo del CTL3 di via Cattaneo. L’organizzazione, come sempre, è a cura della "Vibe Ronchese", in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di Bernareggio: un evento, del quale il Giornale di Vimercate e PrimaMonza saranno media partner, dedicato alla promozione dello sport come valore di aggregazione, educazione e benessere.

"Questa giornata rappresenta un’importante occasione di incontro tra giovani, associazioni e istituzioni che operano sul territorio per valorizzare e sviluppare le diverse discipline sportive - spiegano gli organizzatori - Lo sport non è solo competizione, ma anche un’opportunità per crescere insieme, adottare uno stile di vita sano. L’obiettivo è dare visibilità alle associazioni locali e alle attività praticabili sul territorio, promuovere lo sport come momento di socializzazione e confronto, dentro e fuori dal campo, e sensibilizzare i cittadini sull’importanza dell’attività fisica".

Appuntamento al CTL3

Per tutta la giornata, dalle 9 alle 20, sarà possibile conoscere da vicino moltissime delle realtà sportive attive in paese e dintorni: dal calcio al rugby, dalla pallacanestro alle arti marziali, passando per l’atletica, la ginnastica, la danza e l’equitazione. Insomma, un momento in cui le associazioni presenteranno le proprie attività ai cittadini, offrendo dimostrazioni e spettacoli gratuiti. Sarà possibile informarsi sui programmi sportivi e, per chi lo desidera, iscriversi ai corsi per la stagione 2025/2026.

Confermato anche lo spazio "Giocolandia" per tutti i più piccoli.

Uno sguardo alla beneficenza

Non mancherà, come sempre, un occhio alla beneficenza e alla solidarietà. L'intero ricavato della manifestazione verrà devoluto alla Cascina San Vincenzo, realtà che accompagna bambini, ragazzi e le loro famiglie nel confronto quotidiano con l’autismo in tutte le fasi della vita al fine di raggiungere il massimo livello di autonomia possibile... per tutti. Come detto l'evento sarà dedicato alla memoria del dottor Federico Vertemati, storico medico condotto di Bernareggio scomparso nel 2020.