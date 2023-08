Si scaldano i motori per il Biassono GP

Si aprirà il 31 agosto la tradizionale manifestazione Biassono GP, evento organizzato dal Comune di Biassono che propone molte novità rivolte al numeroso pubblico che accorrerà per il 94° Gran Premio d’Italia di Formula Uno di Monza.

Biassono GP 2023

"Un evento che ha la forza di attirare oltre tremila appassionati ogni anno nei quattro giorni di autentica festa dello sport, della musica, della cultura e della gastronomia - spiega il vicesindaco di Biassono, Donato Cesana - Dal 2015 la manifestazione è interamente organizzata e programmata dal Comune di Biassono. Prima, dal 2011, la manifestazione era nata con l’intento di coinvolgere anche gli altri Comuni che si affacciano al più importante evento automobilistico internazionale che si svolge sul territorio italiano, il Gran Premio di Formula Uno nell’Autodromo Nazionale Monza".

Il Milanese Imbruttito e le sculture

In un’ottica di continuo miglioramento sia in termini organizzativi che contenutistici, questa 9° edizione si aprirà eccezionalmente giovedì 31 agosto con una serata tutta all’insegna della cultura con dibattiti e mostre introdotte da un ospite d’eccezione, Germano Lanzoni, attore comico, noto come volto del Milanese Imbruttito. L’evento inaugurale, dunque, coniugherà arte e simpatia, cultura e dinamicità. Protagonista della serata sarà dunque la bellezza e il collezionismo, con la mostra caratterizzata dal nascente Parco delle Sculture, con opere di dimensioni monumentali allestite nei giardini comunali, realizzate da Ambro Moioli e le mostre “Il colore dei sogni” e “MONZA 100 anni in 100 manifesti” e “La formula uno una storia infinita”. Genesi degli attuali team dal 1950 ad oggi”, del collezionista Luca Tremolada allestita presso la Sala Civica “Carlo Cattaneo”, in Villa Verri, Municipio di Biassono.

Allestiti due palchi per il Biassono GP

L’edizione Biassono GP 2023 si articolerà nelle piazze del centro con due palchi in largo Pontida e piazza Italia. La filosofia trainante è quella di creare momenti e zone adatte a tutte le età, con concerti, mostre, sculture, buona cucina, giochi per bimbi, simulatori di guida professionali dove misurarsi con gli amici, una palestra di roccia e molto altro per intrattenere i fan presenti per il GP d’Italia.

"Musicalmente, la scelta degli organizzatori è stata quella di regalare una serata intera a band e artisti giovani, inediti ed emergenti, sabato 2 settembre, subito dopo la proiezione delle prove sul megaschermo in piazza Italia. Molti i nomi che intratterranno dai 2 palchi, uno di largo Pontida, “Main Stage” e l’altro in Piazza Italia, “Dance Stage”, le migliaia di fans previsti nelle tre giornate del Biassono GP. I commercianti e gli sponsor coinvolti avranno la possibilità di essere protagonisti, trasformandosi in “Punti selezionati Biassono GP” e potersi misurarsi in competizione tra loro sui simulatori della “SymDrivers Zone”; MusicLab Milano è il partner privato che produrrà l’evento insieme al Comune di Biassono - assessorati Grandi Eventi, Cultura e Commercio che da settimane lavorano all’unisono fianco a fianco" sottolinea il vicesindaco.

Oltre 50 ore di eventi

In tutto, saranno prodotte più di 50 ore di eventi, musica, spettacoli, premi, mostre, parate e intrattenimenti sui palchi. Per rimanere informati sulle novità e eventi, è sempre attivala pagina Instagram@biassonogp oltre a “seguire la linea rossa” #biassonogp che porterà nel cuore degli eventi. L’inaugurazione ufficiale della nona edizione del Biassono GP, insieme ai rappresentanti istituzionali di Regione Lombardia, della Provincia di Monza e Brianza e dei Comuni del Distretto Commerciale “La Corona del Parco”, avverrà venerdì sera 1 settembre, alle 21. Subito dopo, la tradizionale corsa sui kart tra amministratori sarà sostituita, quest’anno, da una “Challenge” all’ultimo

colpo sui simulatori di guida nella “Symdrivers Zone”. Anche in questa edizione di Biassono Gp il Comune di Biassono ospita la diretta streaming di Paddock TV, condotta dal giornalista Franco Bobbiese con ospiti di prestigio.

Protagonista la musica

La musica come tradizione avrà un ruolo protagonista in tutto l’articolato programma con momenti di Dj Set grazie alla partnership con Hey DJ, concerti di band e musicisti che saranno resi noti a ridosso dell’inaugurazione della manifestazione. "Con estrema soddisfazione la direzione della manifestazione è lieta di annunciare la Media Partnership con Rai Radio1 che supporterà con la propria presenza a Biassono l’evento, trasmettendo dalle piazze della città" conclude Cesana. Per ulteriori informazioni e richiesta di ulteriori immagini contattare il Comune di Biassono al sport@biassono.org - Ufficio Sport e Grandi Eventi.

Il servizio completo sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 22 agosto 2023.