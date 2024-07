Si sente male e muore il giorno dopo la madre

Cordoglio a Paina di Giussano per la scomparsa di Giovanni Passiu, 58 anni. Il fratello Giuseppe l’ha trovato esamine nella casa di via Corridoni, allertati subito i soccorsi è deceduto al San Gerardo. Il painese aveva diversi problemi di salute sin da ragazzo, ma ha voluto donare le cornee.

Aveva diversi problemi di salute

Se n'è andato il giorno dopo la morte della mamma. Grande cordoglio a Paina per l’addio a Giovanni Passiu, classe 1966. Una vita, la sua, piuttosto sfortunata a causa di seri malanni fisici di cui era affetto fin da giovane, ma caratterizzata da una grande generosità e altruismo che ha dimostrato fino alla fine donando le cornee e stando sempre vicino alla sua mamma.

Si era sempre occupato della madre

Il painese aveva lavorato in varie aziende. Poi, a causa di una seria infezione, e affetto da una grave forma di diabete, qualche anno fa, aveva dovuto abbandonare il lavoro. Celibe, a quel punto, aveva deciso di dedicarsi all’accudimento dell’anziana madre con cui viveva in via Corridoni, Anna Rega, che si è spenta all’età di 93 anni, giovedì 20 giugno.

Il fratello l'ha trovato in casa esanime

Il giorno dopo, venerdì mattina, Giovanni con il fratello Giuseppe, avrebbero dovuto occuparsi delle esequie della mamma, ma quando il fratello si è recato a casa, ha trovato Giovanni, esamine, per terra, in preda a una grave crisi dovuta ai suoi problemi fisici.

Ha subito allertato i soccorsi, l’ambulanza l’ha trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. E poco dopo, a causa di una grave crisi cardiaca, il 58enne si è spento, neanche 24 ore dopo la mamma, i cui funerali si sono svolti sabato 22 giugno.

Lunedì 24 giugno, sono seguiti poi i funerali di Giovanni nella stessa chiesa parrocchiale di Paina dove in tanti hanno salutato l’anziana.

La donazione delle cornee

Dopo il decesso, i sanitari dell’ospedale San Gerardo hanno chiesto e ottenuto dai familiari del painese l’autorizzazione al prelievo delle cornee. La famiglia, conoscendo la generosità e l’indole altruista di Giovanni, ha voluto trasformare in un atto concreto, quello che sarebbe stato un suo desiderio e volontà.

Le cornee di Giovanni, entro una decina di giorni dal prelievo, saranno trapiantate su due persone che non vedevano più per incidente o per malattia. Grazie al gesto di Giovanni, due persone torneranno a vedere e a vivere una vita piena.

L’associazione Aido-Giussano ha voluto Giovanni e i suoi famigliari per l’esemplare gesto e la generosità dimostrata pur nel momento di grande sconforto.

Poche settimane fa un altro painese, Vittorio Barni, deceduto l’8 giugno, aveva fatto la stessa cosa.

Quella di Passiu è la sesta donazione dell’anno e la 244esima di giussanese dalla fondazione dell’Aido-Giussano. Dal 1979 ad oggi, sono state 216 le donazioni di cornee e 28 quelle di organi.