«Siamo invasi dalle blatte, ogni anno è sempre la stessa storia». Con l’arrivo dei primi caldi torna l’emergenza blatte. Decine le segnalazioni di cittadini che vivono lungo via Cesana e Villa, ma anche nei pressi del centro storico di Biassono, che da alcuni giorni lamentano l'invasione degli scarafaggi.

"Siamo invasi dalle blatte" la protesta dei residenti

Un problema, purtroppo, ricorrente:

«Come arriva il caldo è sempre la stessa storia - racconta un biassonese che vive in via Verri - Questa mattina nel mio cortile ne ho contate oltre 200. Ormai è da diversi anni che il problema si ripresenta. Sempre tra maggio e giugno, quando esplode il caldo. Come l'anno scorso è stata un'invasione, ma rispetto a quelle del 2022 le blatte questa volta sono molto più grandi. Alcune raggiungono persino i 5 centimetri».

Un problema anche per le attività

Un problema sia per i residenti che per le attività che si ritrovano ad accogliere i clienti in zone invase dagli insetti:

«Lo scorso anno abbiamo fatto anche una raccolta firme per chiedere un intervento da parte delle autorità competenti - sottolineano gli esercenti - Anche perché fino adesso ci siamo accollati noi le spese di disinfestazione. In alcuni casi siamo arrivati a spendere fino a mille euro».

Ognuno si sta attrezzando come può, come Salvatore Pascarella, che tenta di spazzare via gli scarafaggi dall’ingresso della palazzina in cui abita:

«L’altro giorno ce n’erano a centinaia sul marciapiede, è uno schifo e non è giusto vivere con questo disagio che negli anni è aumentato. Fortuna che io abito all’ultimo piano perché ho sentito dire che vengono fuori anche dai sanitari di chi abita al piano terra».

Il problema è stato subito condiviso sui social scoprendo che le blatte si trovano anche in altre zone del Comune e arrivano fino a Vedano al Lambro.

«Biassono Civica», lista all’opposizione, ha presentato un’interrogazione, relativa «all’infestazione di insetti in primavera e nei mesi estivi», che sarà discussa in occasione del Consiglio comunale in programma questa sera (martedì 6 giugno).

«Chiediamo se ci sono e quali sono gli interventi ordinari e straordinari pianificati per la stagione con specifica dell’intervento (larvicida o adulticida) e delle sostanze che verranno utilizzate per combattere la proliferazione delle zanzare ma anche di altri pericolosi parassiti come le blatte - chiedono nell’interrogazione i consiglieri Domenico Dosa e Nicoletta Cesana della lista Biassono Civica - e con quale dettagliata frequenza questi interventi vengono pianificati. Chiediamo inoltre che tipo di monitoraggio viene eseguito sul territorio per mappare la tipologia e l’entità degli insetti, che tipo di informazione verrà data ai cittadini sull’andamento della campagna e con quali strumenti. Infine, se è prevista una manutenzione e pulizia profonda delle fontane, ora in stato acquitrinoso».

Aggiungono i consiglieri:

«E’ intenzione di questa Amministrazione promuovere una campagna di informazione diretta ai cittadini sulle buone prassi quotidiane? Si intende predisporre una distribuzione gratuita, ai cittadini che ne facciano richiesta, di prodotti disinfestanti per promuovere un’azione risanante e capillare anche nelle aree private?».

«A breve partirà un servizio mirato di disinfestazione»

«Sono diverse le misure messe in campo dall’Amministrazione comunale per contrastare questi fenomeni».

A elencarle è l’assessore all’Ecologia, Giordano Colombo:

«Tra queste l’individuazione di una ditta specializzata per gli interventi di disinfestazione nelle aree pubbliche mediante trattamenti larvicidi ed eventuali interventi adulticida (se ricorre il caso). L’emissione di un’ordinanza sindacale, pubblicata all’albo pretorio e sul sito web istituzionale, contenente le misure da attuarsi anche da parte dei cittadini per la prevenzione e il diffondersi delle zanzare. Infine, la pubblicazione sul sito web del Comune di un apposito avviso contenente le indicazioni previste dall’ordinanza».

Per quanto riguarda la disinfestazione da scarafaggi e blatte,