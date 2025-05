Dedicato a Sandra Bolog, investita e uccisa dal treno al passaggio a livello di corso Libertà a Cesano Maderno la sera del 14 maggio, il tradizionale concerto di fine anno degli studenti della scuola secondaria di primo grado Salvo D’Acquisto, sabato mattina al teatro Excelsior.

«Siamo noi adesso la voce di Sandra: più sicurezza al passaggio a livello»

E’ a lei, la 14enne che a giugno avrebbe sostenuto l’esame di Stato, che ragazzi e ragazze hanno pensato, ad esempio, cantando l’intensa «Fixing you» dei Coldplay o la dolcissima «Angelo» di Renga.

A mamma Ancuta, seduta in prima fila per assistere all’esibizione canora dei compagni di classe della figlia, è arrivato ancora una volta l’abbraccio, fortissimo, dell’intera comunità scolastica dell’Istituto di via Duca d’Aosta. Un abbraccio che, su proposta della dirigente scolastica, Paola Ripamonti, si è concretizzato anche in una petizione sottoscritta nel giro di due ore da 281 tra genitori e docenti.

«Sandra avrebbe dovuto cantare come solista uno dei brani in programma – spiega la dirigente scolastica Paola Ripamonti - Ora siamo noi la sua voce e a nome suo abbiamo voluto raccogliere le firme dei partecipanti per supportare il sindaco Gianpiero Bocca nella sua azione di richiesta a Ferrovienord e Trenord di rafforzamento delle misure di contenimento del rischio e impedimento di attraversamento dei binari quando il passaggio a livello è abbassato e di realizzazione del sovrappasso nei tempi più brevi possibili. Alcuni hanno fatto notare che potrebbe essere utile anche un display coi minuti di attesa».

Tra un concerto e l’altro, il palco dell’Excelsior ha ospitato anche la premiazioni del concorso «Un poster per la pace» proposto agli studenti dal Lions Club Cesano Maderno Borromeo. «Pace senza limiti» era il tema su cui ragazzi e ragazze delle 37 classi sono stati invitati a riflettere ed esprimersi con intelligenza, sensibilità, fantasia e creatività.

Il past president Renato Orsenigo ha consegnato gli attestati ai 15 finalisti. Per la categoria «attinenza al tema»: Ginevra Ponzo di 3^C, Vitalina Moskalyuk di 3^I, Giorgio Dallatorre di 3^F, Amelie Cerliani di 2^L e Aurora Mauri di 3^B; per «originalità»: Andrea Campolongo di 2^H, Eliza Gjonaj di 3^I, Maria Vittoria Mazzeo di 3^H, Noemi Perone di 3^A e Aurora Maria Lisi di 3^B; per «tecnica artistica»: Dalia Siragusa di 2^H, Francesca Molteni di 3^C, Chiara Dall'O' di 3^G, Malak EI Meknassi di 3^B e Arianna Radice di 2^A. Ad ognuno, in dono, una maglietta con la stampa della sua opera.

«Ringrazio la dirigente, i docenti e i ragazzi per avere aderito anche quest’anno al nostro concorso», commenta Renato Orsenigo, che aggiunge: «La tragica morte di Sandra ha profondamente segnato la vita di tutti noi. Anche il nostro Club organizzerà qualcosa per mantenerne viva la memoria, magari una borsa di studio: ne parleremo con la mamma».

Nel corso della mattinata è stata anche inaugurata la nuova biblioteca realizzata grazie al prezioso contributo del Comitato Genitori e dedicata alla memoria di Leonora Barbieri, la 36enne di Limbiate a lungo docente di sostegno alla Salvo D’Acquisto, morta l’anno scorso in un tragico incidente in moto ai Caraibi. Un altro momento di forte emozione per tutti.

Sopralluogo di Ferrovienord all’ex stazione

Barriere invalicabili nei pressi del passaggio a livello dell’ex stazione ferroviaria e riduzione dei tempi di attesa tramite tecnologie intelligenti. Dopo la morte di Sandra Bolog l’associazione 2nove9 Vittime Incidenti Stradali ha inviato una richiesta formale «di intervento urgente» a vari enti per la messa in sicurezza del passaggio a livello di corso Libertà.

«Chiediamo un tempestivo riscontro da parte delle autorità competenti, auspicando un piano di intervento che possa scongiurare ulteriori rischi per la sicurezza stradale e pedonale - spiega il presidente Roberto Cancedda dalla sede operativa di Camparada - Si sono già verificati cinque decessi nello stesso punto in poco più di dieci anni: non possiamo accettare che una tale ripetitività venga ancora letta come una tragica casualità».

La richiesta è stata inviata, tra gli altri, a Comune, Regione, Rfi, Trenord e Ministero dell’Interno. Giovedì sera, in Consiglio comunale, dove è stato osservato un minuto di silenzio per Sandra e per Giorgia Rota, scomparse tragicamente a distanza di pochi giorni l’una dall’altra, il sindaco Gianpiero Bocca ha confermato che «Ferrovienord ha ultimato il progetto esecutivo del sovrappasso ciclopedonale di corso Libertà». I costi dei lavori di progettazione e realizzazione sono coperti da 2,25 milioni di euro stanziati dal Comune. La consegna dell’opera alla città è prevista entro i primi mesi del 2027. Intanto, Ferrovienord, sollecitata proprio dal sindaco, ha deciso di inviare a Cesano una squadra di tecnici per un sopralluogo. L’obiettivo è quello di rendere più sicuro il passaggio a livello.

(in copertina la dirigente scolastica Paola Ripamonti e il past president Renato Orsenigo con alcuni studenti premiati al concorso del Lions Club)