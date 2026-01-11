Sicurezza: colonnine Sos e progetto pilota

A Desio colonnine Sos per la sicurezza e la tutela dei cittadini in situazioni di pericolo. Una proposta alla maggioranza di Centrosinistra arrivata da Fratelli d’Italia e dalla Lega.

Coloninne Sos in punti strategici per la sicurezza dei cittadini

Nell’ultimo Consiglio comunale è stato chiesto di inserire l’investimento e il progetto di installazione delle colonnine Sos in bilancio, ma, pur giudicando la richiesta interessante, è stata per il momento rimandata. “Un servizio di emergenza che contribuisce a prevenire e contenere episodi di aggressione, malori e situazioni di pericolo, migliorando la sicurezza percepita e reale”, la spiegazione dei gruppi di Centrodestra.

“Un presidio riconoscibile, collegato con la Polizia Locale”

E’ stato richiesto di posizionare le colonnine Sos in punti di particolare afflusso o potenziale rischio, come stazioni e fermate, parchi e aree verdi, aree sportive, poli scolastici, parcheggi, o nel centro cittadino. “Un presidio semplice e riconoscibile, integrate con i numeri di emergenza e con la rete comunale (Polizia Locale/centrale operativa) e, ove possibile, con la videosorveglianza. Possono garantire una richiesta di aiuto rapida e tracciabile». Il Centrodestra ha quindi richiesto di avviare un progetto pilota con un numero iniziale di colonnine, definendo anche i tempi di attuazione.