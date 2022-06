Sicurezza nelle scuole e bodycam per gli agenti della Polizia Locale. Interrogazione della Lega di Desio per lanciare il progetto "Scuole sicure" .

Sicurezza a scuola e bodycam per la Polizia Locale

In merito la Lega ha presentato un'interrogazione a nome della capogruppo, Martina Cambiaghi, avendo come riferimento il progetto "Scuole Sicure". "E’ importante confrontarsi con la nostra Amministrazione su temi così sensibili: anche a Desio la Lega pone particolare attenzione alla tutela dei nostri studenti e intende investire su ingenti misure di sicurezza - evidenzia la capogruppo - È imprescindibile che la scuola sia un luogo protetto e controllato quanto necessario, anche per contrastare possibili dinamiche di degrado come lo spaccio di stupefacenti".

Una marcia in più per il progetto "Scuole sicure"

Un motivo in più "per fare il punto sull'implementazione delle otto bodycam in dotazione al Comune: pensiamo possano essere uno strumento funzionale e crediamo che agevoleranno le operazioni degli agenti", afferma Cambiaghi. Un riscontro che conferma i lavori in corso avviati dalla Giunta arriva dal vicesindaco Andrea Villa: "L'Amministrazione è impegnata per aggiornare e adeguare correttamente l'attuale regolamento dedicato alla videosorveglianza, ormai obsoleto e con delle pecche strutturali. Una volta ultimate queste operazioni le dotazioni verranno distribuite e il progetto "Scuole Sicure" acquisirà una marcia in più a partire dal prossimo anno scolastico».