Sicurezza stradale: lavori ultimati in due punti critici di Vimercate

Erano considerati tratti di strada poco sicuri. Ora sono stati messi in sicurezza. Parliamo degli incroci di via Mazzini all'angolo con via Pinamonte e quelli tra le vie Cadorna/Garibaldi/Marsala a Vimercate.

Messi in sicurezza due tratti di strada pericolosi

I lavori, legati al programma d’azione sulla messa in sicurezza dei punti critici viabilistici della città, redatto dalla Polizia Locale, sono stati conclusi in questi giorni.

Tra via Cadorna/Garibaldi/Marsala è stata modificata l' aiuola esistente in modo da creare un percorso protetto e sicuro per i pedoni mentre in via Mazzini è stata creata un'aiuola per indirizzare in maniera più definita i veicoli.

Gli interventi approvati dalla Giunta comunale nel dicembre 2021, per una spesa di 110.000 euro, hanno riguardano anche altri interventi come l’inserimento di specifici apparecchi di illuminazione pubblica a “portale” con segnaletica luminosa per attraversamento pedonale lungo la circonvallazione esterna e la realizzazione di attraversamenti pedonali più sicuri lungo la Via Galbussera.