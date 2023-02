Quattro nuovi autovelox, di cui due già installati e altri due che verranno posizionati nelle prossime settimane.

Sicurezza stradale: quattro nuovi autovelox a Concorezzo

Il Comune di Concorezzo si attiva per aumentare la sicurezza strale nei quartieri cittadini attraverso l'installazione di quattro cabine arancioni per autovelox: l'obiettivo è contenere la velocità in alcune zone che, dopo una valutazione di diverse casistiche, sono risultate particolarmente critiche.

Dove si trovano

Le prime due cabine per autovelox sono state installate questa settimana in via Oreno e in via Brodolini. Nelle prossime settimane i tecnici comunali provvederanno all’installazione di altre due postazioni: una sulla SP200 (zona Cascina Baraggiola) e una in via Vittorio Veneto.

Le quattro cabine ospiteranno il rilevatore di velocità che sarà in funzione sotto il diretto controllo della Polizia Locale.

Intanto il lavoro di monitoraggio prosegue