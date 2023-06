"Siete convocati ai Mondiali di volley", la commovente reazione dei due atleti speciali

Quando hanno appreso la notizia lei è scoppiata in lacrime, lui ha perso le parole. Un pianto e un silenzio carichi di gioia per due atleti alquanto speciali.

Loro sono Martina Confalonieri, 27anni, di Vimercate, e Davide Dalla Libera, 29 anni, di Bellusco.

Pallavolisti dello "Special Team della ASD Pallavolo" di Agrate, squadra composta anche da atleti con disabilità, già pluripremiata a livello nazionale (nell’ottobre dello scorso anno si è laureata a Torino campione d’Italia), faranno parte della selezione italiana che dal prossimo 17 giugno parteciperà ai Giochi Mondiali Estivi di Special Olympics che si terranno a Berlino.

Con loro ci sarà anche Irene Losavio, atleta partner, di Oreno di Vimercate, anche lei della compagine agratese.

Emozionante e commovente la reazione dei due atleti speciali, ripresi in un video mentre una dirigente della società dava loro l’annuncio della convocazione.

Martina è esplosa in un pianto di gioia portandosi le mani al volto e ripetendo più volte "Non ci credo". "Ho sempre sognato di partecipare a un Mondiale - ha poi dichiarato - Gioco a pallavolo da 7 anni e da quando sono nella squadra di Agrate ho imparato a stare con gli altri".

Davide, invece, capitano della squadra, appresa la notizia, ha "perso" le parole mostrando però tutta la felicità attraverso gli occhi.

Grande emozione anche mercoledì, 31 maggio, quando la squadra che volerà a Berlino è stata presentata a Palazzo Lombardia. Ad accompagnare i pallavolisti agratesi c’era anche il sindaco di Agrate, Simone Sironi.

"Una bella soddisfazione per loro che, insieme a tutti gli altri atleti, andranno a Berlino per mettere in campo le loro capacità e talenti per dimostrare al mondo intero che con la forza di volontà tutto diventa possibile - ha commentato con orgoglio il primo cittadino di Agrate - Una bella soddisfazione anche per tutti noi che li potremo sostenere a distanza anche compiendo un piccolo gesto concreto: Special Olympics Italia ha infatti avviato la campagna di raccolta fondi #IoAdottoUnCampione attraverso la quale si può contribuire alle spese e realizzare il sogno degli atleti".