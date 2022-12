Simone Sozza nominato arbitro internazionale. Il 35enne fa parte della sezione Aia di Seregno dal 2004 e dal 2020 è direttore di gara in serie A

Dal 2020 è in serie A

Diventa internazionale l'arbitro Simone Sozza della sezione Aia di Seregno. Il 35enne, associato Aia dal 2004, è direttore di gara in serie A dal 2020. La lista diffusa da FIFA per l'anno 2023 vede l'ingresso nel novero degli arbitri internazionali di cinque nuovi associati Aia. Con il seregnese Sozza anche l'assistente Davide Imperiale, Aleandro Di Paolo come VMO, Martina Piccolo nel settore del Futsal e Davide Innaurato nel Beach Soccer.

La lista di arbitri e assistenti Fifa 2023

Di seguito la lista completa di arbitri e assistenti presenti nella lista FIFA per il 2023. Per il calcio a 11: BIANCHI Deborah, CHIFFI Daniele, DI BELLO Marco, FABBRI Michael, FERRIERI CAPUTI Maria Sole, GASPEROTTI Silvia, GUIDA Marco, MARESCA Fabio, MARIANI Maurizio, MAROTTA Maria, MASSA Davide, MOLINARO Martina, ORSATO Daniele, PAIRETTO Luca e il nuovo arrivato, SOZZA Simone.

L'anno scorso il premio come miglior emergente

L'arbitro della sezione Aia di Seregno ha esordito in serie A nel gennaio 2020 e nella passata stagione ha diretto 14 gare nel massimo campionato. Nel 2021 ha ricevuto il premio di miglior "fischietto" emergente d'Italia dedicato dalla sezione Aia di Torino alla memoria di Luca Colosimo, giovane arbitro scomparso all’età di 30 anni. Sozza è anche testimonial dell'associazione di Misinto "Insieme per Fily".