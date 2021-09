Simpatiche Zampette: giovedì la festa finale con il Giornale di Vimercate

Tutto pronto per la festa finale, con premiazione dei vincitori e aperitivo per tutti, dell'edizione 2021 di Simpatiche Zampette organizzata dal Giornale di Vimercate.

Domani, giovedì 23 settembre

Il podio e le altre posizioni verranno svelate domani, giovedì 23 settembre. La festa si terrà, dalle 18, nella sede di Beverly dogs, Cascina Magana 2/a, a Burago.

I ricchissimi premi

Sono tanti e ricchissimi i premi finali che abbiamo messo in palio. Il tutto grazie ai nostri due partner. Si tratta di Beverlydogs di Burago; e Groom Toelettatura di Vimercate.

Il vincitore assoluto vince due premi del valore di 300 euro l’uno; per il secondo classificato due premi del valore di 200 euro l’uno; per il terzo due premi da 100 euro l’uno. Infine da quarto al decimo posto, due premi ciascuno del valore di 50 euro l’uno.

Aperitivo offerto a tutti i presenti

Non resta che venire alla festa per scoprire la classifica, ritirare i premi e brindare insieme. SIETE TUTTI INVITATI. Al termine della premiazione, un buffet per tutti offerto da "Bim Boom bar" di Burago.