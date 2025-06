Sinistra in festa tra dibatti su diritti, inclusione, salute e trasformazione sociale

Al velodromo di Cesano Maderno, da ieri sera, mercoledì 4 giugno 2025, la 12esima edizione della Festa della Sinistra.

Il dibattito sul referendum

Con Irene Facheris (nella foto), formatrice e attivista femminista, si è parlato di "Transfemminismo: corpi in rivolta, sistemi in crisi". Una riflessione su identità, diritti e trasformazione sociale.

Oggi, giovedì 5 giugno, dalle 21, in un incontro moderato da Raffaele Di Staso (capogruppo di Passione Civica in Consiglio comunale) si potranno invece approfondire i temi del referendum di domenica 8 e lunedì 9 giugno su cittadinanza e diritti sul lavoro. Interverranno Walter Palvarini (Cgil Monza e Brianza), Giulio Guastini (+Europa), Amal Adel Awad Gadalla (Fillea/Cgil), Giovanni Missaglia (Anpi) e Nadeesha Uyangoda. Sempre oggi, dalle 19, la cena a favore di Resq, l’organizzazione che salva vite nel Mediterraneo e, dalle 20.30 alle 21, il collegamento con i volontari. Un’occasione per conoscere il progetto, incontrare chi lo porta avanti e contribuire attivamente.

Il dibattito su salute e sanità

Domenica 8 giugno, ultimo giorno di festa, il dibattito sarà su "Difendere la salute, costruire il futuro", con un focus su stile di vita, ambiente e servizi sanitari. Partecipano Franco Berrino, medico ed epidemiologo, Marco Caldiroli, presidente di Medicina Democratica e Vittorio Agnoletto, politico, medico e attivista.

La festa è anche musica dal vivo e cucina (ogni sera dalle 19). E anche solidarietà e rispetto per l'ambiente: i coperti saranno devoluti a Medicina Democratica e piatti e posate di plastica sono al bando.