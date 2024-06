Sironi è ufficialmente il nuovo sindaco

Il risultato delle urne è di lunedì pomeriggio, 10 giugno, quando Simone Sironi ha avuto la certezza di poter proseguire alla guida di Agrate per altri 5 anni.

La proclamazione di Simone Sironi

La proclamazione ufficiale è però avvenuta nella mattinata di oggi, mercoledì 12 giugno alla presenza di un funzionario della Prefettura.

Sala del Consiglio comunale gremita per l'avvio ufficiale del secondo mandato come primo cittadino di Agrate di sindaco Simone Sironi, alla guida di una coalizione di centrosinistra. Come noto Sironi ha ottenuto il 53,1% dei voti, scongiurando lo spauracchio di un possibile ballottaggio. Netta la distanza con il candidato del centrodestra Massimo Bosisio, che ha ottenuto poco più del 35 % dei voti e con il candidato della "Lista civica agratese" Luigi Porta, che si è fermato poco sotto il 12%.

Emozione e applausi

Emozione, commozione, applausi e cori durante la cerimonia di insediamento davanti a decine di cittadini, dipendenti comunali e in particolare di appartenenti alla precedente amministrazione e candidati nelle liste di centrosinistra.

I ringraziamenti

Molto emozionato e commosso Sironi che ha tenuto il discorso alla presenza, tra gli altri, della moglie e dei genitori. Tanti i ringraziamenti: alla famiglia, ai sindaci che l'hanno preceduto Ezio Colombo (presente in sala) ed Adriano Poletti (recentemente scomparso), le persone che si sono candidate nelle tre liste che l'hanno sostenuto, i dipendenti comunali, gli elettori. "E anche coloro che hanno scelto di non votarmi", ha aggiunto Sironi.

I voti alle liste e la composizione del Consiglio comunale

Come detto il sindaco Simone Sironi ha ottenuto 3.969 voti, pari al 53,11%. In particolare la lista "Insieme per Agrate" ha ottenuto il 23,23% assicurandosi 5 consiglieri comunali; il Partito democratico il 20,46% con 4 consiglieri comunali; la civica "Agrate futura" il 7,97% con 1 consigliere.

Per il centrodestra Massimo Bosisio ha ottenuto il 35,09% (2.622 voti). Fratelli d'Italia ha ottenuto il 13,57% (2 consiglieri), la civica "Agrate ideale" il 13,4% (2 consiglieri). A seguire Forza Italia con il 4,85% e la Lega con il 4,25, entrambe senza consiglieri.

Infine il candidato Luigi Porta ha ottenuto con la "Lista civica agratese" l'11,8% (882 voti) assicurandosi un seggio in Consiglio, che va al candidato sindaco.

La proclamazione e la festa