Sit-in di protesta degli animalisti contro il circo Orfei, nel frattempo stanotte ignoti hanno tentato di liberare tigri, leoni ed elefanti dalle gabbie

Arriva il circo a Villasanta e, come sempre, lo sbarco dei circensi porta uno strascico di polemiche per via dell’utilizzo degli animali durante gli spettacoli. A tal punto che la notte appena trascorsa, quella tra sabato 10 e domenica 11 febbraio, ha visto ignoti introdursi, in piena notte, all'interno del circo che si trova in via Vecellio, accanto al centro commerciale "Il Gigante", per cercare di liberare gli animali dalle gabbie. Un blitz in piena regola che ha rischiato di provocare seri guai se pensiamo che nelle gabbie dei circensi ci sono anche tigri, leoni, un elefante e una giraffa.

Anche quest’anno, come accade ciclicamente tra fine gennaio e inizio febbraio, l’attendamento nel terreno comunale che si trova accanto al centro commerciale "Il Gigante" ha fatto storcere il naso a chi si impegna per la tutela degli animali. Il Circo Maya Orfei "Madagascar" sarà presente dal 10 al 18 febbraio presso l'area commerciale di Via Vecellio a Villasanta.

Oggi pomeriggio sit-in di protesta

Nel frattempo oggi pomeriggio, domenica, il gruppo Fronte Animalista ha organizzato un presidio davanti al tendone di Villasanta per chiedere al comune di "non ospitare più uno spettacolo crudele che schiavizza esseri innocenti, altamente diseducativo e obsoleto ma scelga, come già fatto da altri comuni, di accogliere un circo contemporaneo che usa le competenze artistiche dei giocolieri, clown, trapezisti per divertire il pubblico - hanno dichiarato gli organizzatori al sit-in di protesta - Animali privati della propria libertà, costretti a brutali addestramenti e a sopravvivere rinchiusi in camion in continuo movimento, non possono e non devono più, nel 2024, essere visti come un divertimento per nessuno. Basta”.

"Incontreremo il sindaco Ornago il prossimo 19 febbraio e in quell'occasione spiegheremo i motivi che ci portano oggi pomeriggio a protestare" ha sottolineato la leader del fronte animalista Tatiana Valtorta.

Tra i manifestanti anche la candidata sindaco Carretta

Tra i manifestanti c'era anche la candidata sindaco del movimento "Io Scelgo" Gaia Carretta, alla sua prima uscita ufficiale da quando l'assemblea del sodalizio l'ha nominata candidata sindaco.

"Siamo qui per protestare contro la decisione dell'Amministrazione comunale guidata da Luca Ornago di concedere lo spazio a questo tipo di circo che utlizza gli animali negli spettacoli - ha spiegato Carretta - Noi crediamo che non basta inviare Ats e Polizia locale, come ha fatto il sindaco Ornago, per avere la coscienza pulita. Bisogna avere il coraggio di fare scelte forti e di non trovare scuse sul fatto che non è possibile vietare questo tipo di spettacoli perchè non è vero".

Al sit-in anche i rappresentanti del M5Stelle

Oltre a Carretta tra i manifestanti c'erano anche Isidoro Nicastro e Mattia Burro, esponenti del MStelle e freschi dell'accordo elettorale siglato nei giorni scorsi con "Cittadini per Villasanta" e con il candiato sindaco Lorenzo Galli.

"Ovviamente abbiamo già fatto presente al candidato sindaco Galli che per il prossimo anno vorremo risolvere una volta per tutte questa problematica - ha sottolineato Burro - Noi siamo per il benessere degli animali, da cui discende il promuovere forme di intrattenimento etiche e rispettose, anche nei circhi, che possono comunque offrire occasioni di intrattenimento senza il ricorso agli animali addestrati. Fosse dipeso da me, non avrei dato l’autorizzazione al circo che in questi giorni è attendato a Villasanta".



La rabbia dei titolari del tendone

La grande carovana fa tornare alla memoria le enormi cittadelle viaggianti del secolo scorso: è composta da 45 mezzi pesanti, una ventina di operai, trenta artisti con famiglie al seguito, 70 animali di varie specie allocati in spazi grandi e confortevoli, sia all’aperto che al coperto. E la giraffa viene tutelata con un giubbottino. Ma la star indiscussa è l’elefantessa Baby, che il prossimo 10 marzo compirà 5 anni.

Qui la vediamo festeggiare abbuffandosi di mele con il suo inseparabile amico Massimiliano Martini, che ha ereditato il pachiderma dal papà, che a sua volta l’aveva ricevuto dal nonno. Baby, quindi, è nata nel circo: indiscutibile la sua bravura nelle esibizioni, «ma il momento più bello – dice Massimiliano - è vederla giocare e farsi coccolare la mattina».

Il blitz di stanotte ha provocato tanta paura, come ha confermato lo stesso Martini.