Skate On Ice: la società di pattinaggio artistico chiude la stagione con ottimi risultati

Skate On Ice, la giovane società sportiva di Desio, chiude la sua prima stagione con grande soddisfazione. Una scommessa sulla carta, diventata in pochi mesi una realtà solida nel panorama del pattinaggio artistico.

Un progetto fondato su collaborazione e qualità tecnica

“Quando abbiamo iniziato non avevamo certezze. Solo tanta passione e la volontà di creare qualcosa di nuovo per il territorio – racconta Valentina Cerri, 38 anni, allenatrice originaria di Cinisello e figura di riferimento del team tecnico – Insieme al direttivo, all’area amministrativa e a tutto lo staff ci siamo spesi con determinazione, unendo competenze e visione comune”.

Con lei, l’allenatrice Giulia Galbiati, con cui ha costruito un progetto fondato su collaborazione e qualità tecnica.

“Abbiamo voluto sin da subito creare una rete di collaborazioni professionali – spiega Cerri – Alla fine di questa prima stagione possiamo dirci felici: sono nate sinergie importanti, che hanno portato risultati non solo tecnici, ma anche umani”.

Tra i professionisti coinvolti: Federica Bernardi per la parte coreografica, Elettra Olivotto per la preparazione tecnica e atletica, Marcello Cazzaniga insieme a Giulia Galbiati per il settore adulti, e Marisa Furlan per la danza.

Ottimi risultati e importanti obiettivi per il futuro

Il bilancio sportivo parla chiaro: podi nella fascia Bronze, ottimi piazzamenti nella finale nazionale di Brunico (25-26 aprile) e diversi titoli nelle gare del circuito Libertas. Le atlete del gruppo Silver, alla loro prima esperienza Fisg, hanno dimostrato grandi potenzialità. “Stiamo già lavorando alla prossima stagione con l’obiettivo di far crescere i nostri atleti in ogni categoria”, conferma Valentina.

Il lavoro non si ferma nemmeno d’estate: a luglio due settimane di stage a Pinzolo, e a inizio settembre la ripartenza con lo stage di Piazza Torre, trampolino della nuova stagione.

“Seguiamo atleti dai 6 ai 20 anni, senza dimenticare il settore adulti. Abbiamo circa cinquanta atleti e sei tecnici. È un ambiente inclusivo, dove tutti possono crescere”. Per Cerri, allenatrice da quando aveva 18 anni, è molto più di un lavoro: “È un privilegio trasformare la mia passione in professione. Questo progetto mi ha permesso di dare il 100 per cento e costruire atleti a tutto tondo”. Una visione condivisa da tutto il team: “La nostra forza è la sinergia tra le persone. Allenatori, atleti e società camminano insieme verso lo stesso obiettivo. Anche i ragazzi lo percepiscono, ci seguono con fiducia e partecipano con entusiasmo alle proposte, come le gare all’estero. La società ci ha dato fiducia e libertà: questo ha fatto la differenza”.

Trent’anni sul ghiaccio, tra Italia e Stati Uniti: l’esperienza di Federica Bernardi

Oggi Federica Bernardi, coreografa di Skate On Ice e originaria di Milano, porta in pista tutta la sua esperienza e sensibilità artistica.

“Ho iniziato nel 1996 e fino al 2016 ho fatto una carriera agonistica. La mia base era a Milano, ma d’estate mi allenavo a Detroit. Da atleta ho capito quanto conti non solo la tecnica, ma la capacità di raccontare qualcosa attraverso il corpo e la musica”.

Bernardi lavora con diverse società, ma con il team di Desio si è creata una sinergia speciale: “Qui ho trovato un ambiente sano, dove ci si rispetta e si lavora bene insieme. Anche i ragazzi lo sentono: sono coinvolti, sorridono, partecipano con entusiasmo. È raro”.

Specializzata nella danza su ghiaccio, ha formato atleti arrivati in nazionale e in Coppa del Mondo: “Il mio lavoro principale è con le coppie di danza, dove l’interpretazione e il feeling tra i partner sono fondamentali. Trasmettere emozioni è il cuore di tutto”.

Ogni coreografia nasce in modo personalizzato: “Il mio obiettivo è far emergere l’identità dell’atleta. Propongo musiche, osservo le reazioni e sviluppo coreografie che li facciano sentire davvero a loro agio. Se ci mettono passione, allora possono emozionarsi e far emozionare”.

In questa fase dell’anno si lavora a nuovi programmi: “Per me è un vero laboratorio creativo. Il pattinaggio non è solo tecnica: è espressione, arte e connessione con il pubblico. Questo voglio trasmettere ai ragazzi, ogni volta che scendono in pista”.

Sara di Cristofaro: promettente pattinatrice della società desiana

Atleta di punta di Skate On Ice è Sara di Cristofaro, 20enne di Barlassina, pattina da quando aveva 12 anni, proprio nella pista di Desio appena inaugurata:

“Ho iniziato con i corsi e sono andata avanti grazie all’incoraggiamento degli allenatori. Poi, per migliorare, mi sono trasferita ad allenarmi a Milano”.

Lì ha conosciuto l’allenatrice Valentina Cerri, con cui ha raggiunto importanti traguardi nella fascia Gold. Dopo il Covid e la chiusura della sede milanese, ha scelto di tornare a Desio, conciliando sport e studio: oggi frequenta Archeologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

“Adesso gareggio nella fascia Silver. L’anno scorso ho ottenuto il brevetto da maestro di base e insegno saltuariamente. Mi piacerebbe lavorare nella coreografia: amo la musica, la suono anche e mi piace esprimermi più che puntare solo sulla tecnica”.

Sara Di Cristofaro continua a ottenere ottimi risultati: “Tutte le gare di questa stagione sono andate bene, spesso con podi. Ho partecipato alla finale nazionale di Feltre, tra i migliori 24 in Italia: un traguardo che mi rende orgogliosa”.

Il prossimo obiettivo è costruire un programma sicuro, pulito tecnicamente, per potersi concentrare ancora di più sull’aspetto artistico: “Il pattinaggio non è solo uno sport, è arte, è emozione e ogni atleta può raccontare qualcosa di sé mentre scivola sul ghiaccio per questo lo consiglierei a tutti”.