Dopo la prima ordinanza che aveva posticipato l'accensione dei termosifoni a Seregno al 29 ottobre, oggi l'Amministrazione comunale ha fatto sapere che la data è stata ulteriormente posticipata al 3 novembre.

Slitta ancora l'accensione dei termosifoni a Seregno

Date le temperature ancora tiepide di questi giorni il Comune ha infatti deciso che l'accensione dei termosifoni può aspettare.

Ricordiamo che l'ordinanza non si applica: agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido; agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili; agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.