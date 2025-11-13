Brianza Energia Ambiente ha concluso in anticipo sulle previsioni il lavoro di recupero e smaltimento dei rifiuti in piazza Dozio a Meda, residuo dell’alluvione del 22 settembre.

Smaltiti tutti i rifiuti causati dall’esondazione del Tarò

Il cantiere è stato installato il 20 ottobre ed è stato smantellato definitivamente il 5 novembre; dopo una fase preparatoria, con la messa in sicurezza del sito (che è stato recitato e dotato di impianto di videosorveglianza), l’individuazione dei mezzi tecnici, il reperimento di personale specializzato e la definizione della logistica dei trasporti, è partito il caricamento effettivo dei rifiuti, che si è svolto dal 21 ottobre al 3 novembre: dieci giorni nel corso dei quali sui rifiuti è stata effettuata una prima selezione volta a differenziare e avviare all’opportuno smaltimento in particolare elettrodomestici, bombole ed elementi pericolosi.

In totale sono stati avviati ad attività di trattamento circa 1600 tonnellate di rifiuti, pari a 12.600 metri cubi, tra cui si stima la raccolta di:

18.000 kg di ferro;

6.000 kg di frigoriferi;

4.000 kg di lavatrici;

500 kg di vernici;

480 kg di elettronica mista;

440 kg di tv e monitor;

420 kg di estintori;

140 kg di batterie auto.

Dopo lo sgombero della piazza, le giornate di martedì 4 e mercoledì 5 novembre sono state dedicate ad attività di pulizia, lavaggio e disinfezione del piazzale.

Il dottor Samuele Marchioro di Brianza Energia Ambiente, responsabile del cantiere, ha coordinato i lavori occupandosi della fase progettuale e dei risvolti logistici; il servizio è stato svolto da tre unità, un addetto al ragno a pala e due addetti per la selezione a terra; i rifiuti sono stati spostati mediante l’utilizzo di dieci container al giorno, caricati su autotreni.