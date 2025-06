A vedere l’interno dell’auto così smontato sembrava proprio che fosse stata presa di mira dai ladri di pezzi di ricambio o da qualche vandalo che voleva fare un dispetto alla Polizia Locale di Nova Milanese. In realtà nessun fatto di cronaca, ad aver causato tutto quel trambusto è stato nientemeno che un gattino di poche settimane ma decisamente vivace che si era nascosto nel cruscotto e gli agenti non riuscivano più a tirarlo fuori.

Smontata l’auto della Polizia Locale per... salvare un gattino che si era nascosto

Martedì scorso al comando di via Villoresi era arrivata la segnalazione di un cucciolo che vagava solo nella zona Grugnotorto, così gli agenti sono andati a recuperarlo per portarlo in comando dove sarebbero venuti a prenderlo i volontari di un’associazione.

Gli operatori in servizio avevano deciso di attendere il loro arrivo in auto ma evidentemente al micetto l’idea non è piaciuta e ha iniziato ad agitarsi, andando così ad infilarsi nel cruscotto. E tirarlo fuori da lì è stata un’impresa tutt’altro che semplice: gli agenti sentivano miagolare ma una volta che avevano smontato un pezzo, il gatto scappava dalla parte opposta.

Alla fine, dopo vari tentativi e e parecchie parti del cruscotto smontate, il vivace felino è stato recuperato. Pian piano gli agenti hanno poi rimontato tutto e per il gattino c’è stato un lieto fine: una collega di un altro comando, appena ha visto quel bel batuffolo di pelo bianco e grigio, ha subito deciso di adottarlo.