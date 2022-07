Snellire le procedure e favorire gli investimenti delle imprese. Siglato un Protocollo d’intesa tra Assolombarda e Comune di Varedo, tra gli obiettivi anche digitalizzazione degli adempimenti fiscali

Procedure più snelle e incentivi per gli investimenti delle imprese

Snellire le procedure burocratiche e incentivare gli investimenti delle imprese sul territorio. Sono gli obiettivi del Protocollo sulla Fiscalità locale firmato da Assolombarda e Comune di Varedo. L’intesa, della durata di 3 anni, definisce i termini della collaborazione tra Assolombarda e Amministrazione comunale sull’attività di analisi in materia di tributi locali e tariffe.

"Creare le condizioni per rendere attrattivo l territorio"

Si tratta dell’ottavo protocollo che Assolombarda ha firmato nell’ultimo anno. "L’obiettivo è di portare all’attenzione delle Amministrazioni locali le istanze delle imprese che vertono sulla necessità di snellire le procedure burocratiche e di creare le condizioni che possano rendere attrattivo il territorio favorendo nuovi investimenti e la competitività delle imprese" ha spiegato Alessandro Scarabelli, direttore generale di Assolombarda.

Digitalizzazione degli adempimenti fiscali

Tra gli obiettivi del protocollo, la digitalizzazione degli adempimenti fiscali attraverso l’utilizzo di sistemi di pagamento come Spid e Pago PA, oltre all’attivazione di un canale diretto tra le imprese e gli uffici comunali. Una collaborazione sostenuta con convinzione dal sindaco Filippo Vergani: "Sono lieto di aver stipulato un protocollo d’intesa con Assolombarda, finalizzato all’attivazione di un canale diretto di dialogo, confronto e collaborazione reciproca in materia di tributi locali, tariffe e catasto, per lo studio di possibili interventi operativi di semplificazione degli adempimenti per le imprese e lo studio di misure di incentivazione, per attrarre nuove attività economiche sul territorio comunale attraverso la modulazione della leva fiscale".