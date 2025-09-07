Soccorritori alla ricerca di una persona scomparsa

Da questa mattina i soccorritori sono alla ricerca di una persona scomparsa a Veduggio con Colzano
Le ricerche
Dalla mattinata di oggi, squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza, con il supporto dei Comandi limitrofi, sono impegnate nelle operazioni di ricerca di una persona scomparsa in un’area extraurbana.
Alle operazioni partecipano squadre appiedate, unità cinofile, il nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e l’elicottero “Drago” proveniente dalla base di Malpensa.
Sono presenti sul posto anche le Forze dell’Ordine e i volontari della Protezione Civile, anch’essi attivamente coinvolti nelle ricerche.