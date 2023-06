Soccorrono un'anziana caduta in strada, encomio per gli studenti del liceo

Quando hanno visto quella signora cadere rovinosamente a terra, non hanno esitato a fermarsi e a prestarle soccorso e conforto fino all’arrivo dell’ambulanza.

Un bel gesto

Un gesto di grande esempio che ha per protagonisti un gruppo di studenti della classe 5M del liceo scientifico "Banfi" dell’Omnicomprensivo di Vimercate.

Gesto che ha ricevuto anche un encomio da parte degli stessi soccorritori professionisti.

Caduta davanti ai loro occhi

L’episodio è accaduto giovedì scorso, 8 giugno, ultimo giorno di scuola. Lasciato, dopo il suono dell’ultima campanella, il complesso dell’Omnicomprensivo, i ragazzi si sono avviati nella tarda mattinata verso il centro di Vimercate per festeggiare la fine dell’anno scolastico. All’altezza di via monsignor Assi si sono imbattuti in un’anziana, una 84enne, finita rovinosamente a terra proprio davanti ai loro occhi.

L'hanno soccorsa e accudita

I giovani sono subito accorsi e hanno allertato il 112. In attesa dell’arrivo dell’ambulanza, ragazze e ragazzi si sono stretti attorno alla signora cercando di tranquillizzarla e prestandole le prime cure. Poi l’hanno consegnata nelle mani dei soccorritori della Croce verde di Lissone giunti sul posto. L’84enne è stata quindi trasferita all’ospedale cittadino. Per lei fortunatamente nulla di grave. Un gesto, quello degli studenti della 5M del "Banfi", che ha particolarmente colpito i soccorritori del 112. Tanto che poche ore dopo, la dirigente scolastica del liceo, Daniela Canavero, ha ricevuto una e-mail con la quale i responsabili della Croce Verde si sono complimentati per il bel gesto dei ragazzi.

Il messaggio di encomio