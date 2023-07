SocialCafeVerri sul lago di Pusiano

Il #SocialCafeVerri mette in dialogo filosofico Biassono e Bosisio Parini.

Nuova proposta del #SocialCafeVerri

Sulle orme dell’Illuminismo lombardo per fronteggiare le nuove sfide della ragione e dell’intelligenza artificiale. Mettendo in dialogo le figure di Pietro Verri e Giuseppe Parini, il progetto #SocialCafeVerri approda da Biassono alle rive del lago di Pusiano. Dopo il ciclo di approfondimenti online dello scorso inverno sulla biopolitica, promosso attraverso la piattaforma odosophia.it, il format culturale ideato dal biassonese Alberto Caspani propone una nuova iniziativa di confronto filosofico dal vivo, intitolata “Vita liquida - Come perdersi in un bicchier d’acqua per ritrovarsi in una tazza di caffè”.

Quattro dialoghi al lido di Bosisio

Prendendo spunto dalla querelle sul potere che vide contrapporsi le due grandi anime del Settecento lombardo, a luglio il lido di Bosisio Parini ospita per la prima volta quattro dialoghi dedicati al disorientamento dell’uomo post-moderno: “Il lago dei Lumi - Ridere del potere con Pietro Verri e Giuseppe Parini” (14 luglio); “Una barca di emergenza - Se l’uomo fa acqua da tutte le parti” (15 luglio); “Nuotare con stile - Come restare a galla in tempi bui” (21 luglio); “Dove finisce l’orizzonte - Immergersi nel paesaggio” (22 luglio). Ogni appuntamento, libero e aperto a tutti, è previsto dalle ore 21 con punto di ritrovo presso la tettoia d’imbarco in area Precampel, a Bosisio Parini. Ai partecipanti viene consigliato di indossare indumenti bianchi, portare con sé candele di citronella, un tappetino e costume da bagno per un tuffo al chiaro di luna.

L'ideatore Alberto Caspani

“In previsione degli incontri che il #SocialCafeVerri sta preparando per l’autunno in bar e dimore storiche - spiega Alberto Caspani, giornalista e docente di filosofia - l’iniziativa sul lago di Pusiano punta a consolidare i legami fra le comunità brianzole accomunate dalla storia dell’Illuminismo lombardo. Già in passato sono state organizzate iniziative culturali di gemellaggio fra i due Comuni, ma gli approfondimenti online dello scorso inverno hanno permesso di avvicinare importanti realtà quali la Fondazione Alessandro Volta, l’Università del Caffè, l’Associazione Caffè di Trieste, insieme alle quali è in fase di perfezionamento un progetto che vuole restituire alla degustazione della bevanda più amata dagli italiani la sua originaria funzione di stimolo al dibattito critico”.

