Soffia 100 candeline la decana di Peregallo

Compleanno speciale

Oggi, venerdì 25 luglio 2025, ha compiuto il secolo di vita Bianca Fumagali: una vita dedicata al Sociale e alla parrocchia dell'Annunciazione

Ci sono dei personaggi, all'interno di una comunità, che grazie al loro impegno, alla dedizione, alla passione e alla voglia di dedicarsi agli altri riescono ad entrare nel tessuto sociale in punta di piedi, lasciando un'impronta indelebile.

Bianca Fumagalli è sicuramente una di queste. La "decana" di Peregallo di Lesmo, oggi, venerdì 25 luglio 2025, ha soffiato 100 candeline, circondata dall'affetto dei parenti e dei peregallesi.

La donna ha festeggiato l'importante compleanno ospite della casa di riposo "Sci Maro", residenza Rita e Luigi Gelosa, di Briosco.

Una vita per gli altri

La neo centenaria ha lavorato gran parte della sua vita nell'azienda Stecher, dove ricopriva un ruolo dirigenziale. Ma è stimata e benvoluta dai peregallesi soprattutto per via del suo grande impegno profuso all'interno della parrocchia. Negli anni '60 si prodigò affinchè si potesse costruire la chiesa dell'Annunciazione (prima della costruzione dell'edificio, nel 1969, in via Rapazzini, l'unica chiesa di Peregallo era quella di Sant'Antonio).

E poi Bianca ha svolto attività di volontariato in parrocchia anche all'interno della Caritas. Con l'arrivo di don Donato Vicini a Peregallo la donna, per molti anni, ha portato avanti anche l'attività di sacrista e si dedicava anche alla contabilità della parrocchia. Spesso e volentieri la si trovava in sacrestia intenta a sistemare i paramenti dei sacerdoti e tutto l'occorrente per le celebrazioni eucaristiche. Inoltre si è occupata per tanti anni dei registri parrocchiali e raccoglieva direttamente lei le intenzioni per le messe. Era inoltre iscritta all'Azione Cattolica.

Il suo impegno per il sindacato

Tra le tante attività portate avanti c'era anche quella all'interno del sindacato. Fumagalli, fino a quando le forze glielo hanno permesso, aiutava molti peregallesi e non solo nella compilazione della Dichiarazione dei Redditi. Solitamente, durante la Primavera, per un giorno a settimana utilizzava un'aula dell'oratorio San Giovanni Bosco (insieme a Fausto Testi) per la sua attività di aiuto.

A Fumagalli gli auguri di buon compleanno da parte di tutta la nostra redazione.