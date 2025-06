Sofia Brunati vince con la sciabola e diventa campionessa italiana

Soddisfazioni e tanta sorpresa per Sofia Brunati di Giussano, reduce da importanti risultati ai Campionati Italiani Paralimpici. La giovane residente a Robbiano ha vinto due medaglie, oro e bronzo, e si è meritata il titolo di campionessa nazionale nella sciabola.

Doppia medaglia

Medaglia d’oro e medaglia d’argento per Sofia Brunati, che domenica 25 maggio, è salita per due volte sul podio ai Campionati Italiani Paralimpici a Siena.

La giovane robbianese che fa parte dell’Accademia Scherma Milano si è laureata - con sua grande sorpresa - campionessa italiana di sciabola della categoria A, superando in finale Loredana Trigilia del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, alla quale è andata la piazza d’onore. Ma si è portata a casa anche il terzo posto nella spada, disciplina nella quale è stata campionessa nazionale.

Sport e lavoro per l'Accademia di Scherma Milano

Brunati, che da meno di un anno lavora a Milano, dopo gli studi a Roma nelle Fiamme oro giovanili, per la laurea magistrale alla Luiss, è tornata a casa, a Robbiano, e dalla scorsa estate lavora per l’ Accademia scherma Milano. Nonostante gli impegni di lavoro però non ha smesso di allenarsi. Da qui le gare in pedana, l’ultima proprio a Siena che l’ha decretata con sua grande sorpresa, di nuovo campionessa nazionale.

«Non è stato facile conciliare lavoro e allenamenti, ma pian piano ho trovato un giusto equilibrio e ho ritrovato la voglia di divertirmi, a livello nazionale» ha raccontato Sofia.

La vittoria inaspettata nella sciabola

«Sono stata campionessa in carica per la spada, per due anni di fila, ma a questo giro ho mancato la gara e sono arrivata terza - spiega - Non ho fatto una gara perfetta e ho trovato contro la mia storica avversaria, la più forte italiana con la quale ho perso - è stata però una grandissima soddisfazione e soprattutto una vera sorpresa vincere nella sciabola, dove non sono mai stata forte. Nell’assalto finale però sono riuscita a vincere. E’ stata una grande emozione. Non me l’aspettavo proprio».

Nuovo approccio in pedana

Grandi risultati, frutto di impegno e sacrificio, ma anche di un approccio diverso alla competizione.

«Il segreto è stato quello di divertirmi, di provarci, ma con uno spirito diverso. Sono salita in pedana senza grosse aspettative, non avevo nulla da dimostrare a nessuno. Ed è stato il mio punto di forza. Ho fatto qualcosa di incredibile. Vorrei riproporre questo mindset anche nelle prossime gare. Mi sono divertita. Avere più serenità in pedana è servito».

Obiettivi per la prossima stagione

Atteggiamento dunque da replicare anche per le prossime competizioni.