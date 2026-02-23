Sofia d’argento ai mondiali di scherma

La robbianese Sofia Brunati ha conquistato a Pisa il secondo posto alla coppa del mondo paralimpica. Grande esultanza a Giussano.

Medaglia d’argento a Pisa

Straordinario secondo posto in Coppa del mondo per Sofia Brunati. La schermitrice di Robbiano, nel weekend ha conquistato a Pisa la medaglia d’argento ai mondali paralimpici. «E’ stato pazzesco, l’avevo tanto sognato – ha dichiarato Sofia subito dopo la sua splendida vittoria – Per tanti anni ho guardato le atlete che arrivano al podio e sperato un giorno di arrivarci anch’io, ed è successo. Non avevo aspettative, sono partita con la voglia di tirare bene ed è andata alla grande».

Week da incorniciare : campionessa mondiale

La giovane atleta, ha iniziato gareggiando con la sciabola nella categoria B battendo l’ucraina Doloh 15-8; quindi ha dominato nei quarti un’atleta indicata come neutrale (15-2) e in semifinale si è imposta sulla polacca Strawinska (15-12).

Nell’attacco conclusivo tutto tricolore, Sofia si è messa poi, al collo una straordinaria medaglia d’argento.

Un weekend da sogno per la robbianese, che si impone sempre di più nel mondo della scherma, e che guarda al futuro con grande determinazione.

«All’orizzonte c’è la voglia di lavorare ancora meglio e di più – ha commentato – ho un bagaglio sportivo importante costruito negli anni e ora voglio metterlo a frutto».

Brunati fa parte dell’Accademia Scherma Milano e da ormai qualche anno lavora proprio a Milano, dopo gli studi a Roma nelle Fiamme oro giovanili, per la laurea magistrale alla Luiss.

Una grande campionessa di sciabola che brilla nel mondo parolimpico.