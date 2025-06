Sofia è la miglior allieva di Odontotecnica d’Italia

Ha la mente fine e le mani d’oro Sofia Spera. Diciassette anni, casa a Desio, iscritta al quarto anno dell’Odontotecnico del «Gandhi» di Besana in Brianza, lo scorso fine settimana ha agguantato un risultato eccezionale vincendo il concorso nazionale di ceratura diagnostica riservato agli studenti di Odontotecnica e la borsa di studio universitaria in palio.

Trentacinque le scuole superiori in gara da tutto lo Stivale

Trentacinque le scuole superiori di tutto lo Stivale presenti nella finale svolta nelle aule dell’Istituto «Ivo De Carneri» di Civezzano, in provincia di Trento. Sofia è riuscita a battere la più che valida concorrenza di coetanei superando sia la prova scritta nelle materie di indirizzo, che quella pratica in cui, con tecnica goccia a goccia, ha costruito alla perfezione tre denti nell’arco di quattro ore. Una soddisfazione per lei naturalmente ed insieme per i suoi compagni di classe che l’hanno sostenuta con un tifo da stadio e per il «Gandhi» intero. L’Istituto già due anni fa aveva visto un allievo classificarsi terzo nella stessa gara e il prossimo anno, grazie alla vittoria di Sofia, avrà l’onore di ospitarne la nuova edizione.

«Il nostro diamante grezzo»

Vittoria che vede lo «zampino» del professor Simone Liberti ideatore, insieme al collega Alberto Bordiga e con il convinto appoggio della dirigente scolastica Virginia Rizzo, del «Progetto eccellenze» mirato a valorizzare gli studenti più brillanti dell’Odontotecnico. Come la diciassettenne, «diamante grezzo» - l'ha definita con evidente stima il prof Liberti - che oggi ha spiccato il volo grazie a un percorso di apprendimento personalizzato, quest'ultimo anima della recente riforma degli istituti Tecnici e Professionali.