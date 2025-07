Sofia è vicecampionessa europea di hockey a rotelle

Argento

La 15enne sul secondo gradino del podio con la Nazionale under 17 ai campionati disputati in Francia.

Prima la soddisfazione della convocazione in Nazionale e poi, subito dopo, la grande gioia per la conquista della medaglia d’argento.

La 15enne di Agrate medaglia d'argento agli Europei di hockey a rotelle

Una settimana, la scorsa, che non dimenticherà Sofia Borgonovo, 15enne di Agrate, salita ieri, domenica 20 luglio, sul secondo gradino podio, insieme alle compagne, ai Campionati Europei Under 17 femminili di Hockey a rotelle che si sono tenuti in Francia.

Sconfitte in finale dalla fortissima Spagna

Tra le azzurre e l’oro ci si è messa, in finale, solo la fortissima Spagna, che si è imposta per 3 a 1. Sconfitta più che onorevole anche perché la squadra di Sofia si presentava con solo due atlete del 2009 (ultimo anno in categoria) mentre le altre otto giocatrici sono tutte nate nel 2010 e 2011. Un risultato comunque storico per l’Italia, che ritorna sul podio dopo due anni.

L'ascesa di Sofia

Dopo le prime pattinate all’Hockey Agrate, Sofia si era trasferita alla squadra mista dell’Hrc Monza. Un paio d’anni fa la chiamata da Novara (altra terra di hockey a rotelle), squadra femminile, e da allora la giovane agratese si divide tra Monza e il Piemonte, dove milita nella under 17. Un salto che le è valso la chiamata della Nazionale e la prima prestigiosa medaglia.

I complimenti dell'Hrc Monza: "Fieri di te"

Non potevamo mancare le congratulazioni dell'Hrc Monza.