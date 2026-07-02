Sofia Usuelli è la nuova Miss Giussano sotto le stelle: successo per la 15^ edizione

E’ Sofia Usuelli la «nuova» Miss Giussano sotto le stelle che, quest’anno, ha tagliato il prestigioso traguardo della 15^ edizione .

E’ andata in archivio così la serata in Villa Sartirana organizzata da Giussano Incentro e Pro Loco che ha visto il consueto «bagno di folla» nonostante il caldo torrido.

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Le fasce assegnate a Giussano

Usuelli, 18enne studentessa residente a Seregno, ha raccolto l’apprezzamento della giuria (presente anche il direttore del Giornale di Carate, Sergio Nicastro) nelle tre uscite ed è stata poi premiata sul palco da Ashley Valentina Parravicini, la vincitrice della scorsa edizione insieme a Camilla Caltagirone, gradita presenza della serata, che si era invece aggiudicata Miss Giussano sotto le stelle nel 2019.

La serata ha assegnato anche altre numerose fasce alle concorrenti in gara. A Sofia Galetto, 17 anni di Verano Brianza è andata la fascia di Miss Eleganza, a Giorgia Rotundo 16 anni di Agrate quella di Miss Casual. Sara Elli, 20 anni, di Giussano, si è invece aggiudicata la fascia di Miss Smile.

Applausi anche per le altre partecipanti: Valeria Fumagalli, Federica Banfi, Aurora Pederetti, Aurora PerseniniElli, Giada Durante, Denis Villacreses.

La divertente e apprezzata kermesse ha avuto alla conduzione l’ormai collaudata coppia di presentatori Davide Colavini e Sabrina Costanzo. Apprezzati gli intermezzi della scuola di ballo Dance Unlimited e i momenti musicali condivisi con il pubblico.

Il sindaco Marco Citterio, presente per tutta la serata insieme agli assessori Paola Ceppi e Felice Pozzi e al presidente del Consiglio Stefano Tagliabue ha portato l’apprezzamento dell’Amministrazione comunale di Giussano agli organizzatori, così come il vicepresidente di Brianzacque Gilberto Celletti e il consigliere della Provincia con delega a Territorio e Ville Aperte, Massimiliano Longo.