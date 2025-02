Solidarietà bipartisan all'assessore dopo il vandalismo all'auto

Solidarietà bipartisan all'assessore al Territorio di Lentate sul Seveso Matteo Turconi Sormani dopo il vandalismo al parabrezza della sua auto, danneggiato ieri sera, giovedì 27 febbraio 2025, da un petardo.

Messaggi di vicinanza sono arrivati sia dalla maggioranza che dall'opposizione. Tutti i gruppi di Centrodestra hanno biasimato il gesto:

«A nome mio e di tutta la sezione di Lentate esprimo piena solidarietà e vicinanza all'assessore Turconi per il vile gesto accadutogli - ha dichiarato il segretario cittadino del Carroccio, Luigi Radice - Auspichiamo che chi dovere individui il responsabile e che esso paghi. Ci auguriamo che tutte le forze politiche cittadine condannino tagli gesti estremi, fuori da ogni logica politica».

"Mi unisco a tutte le forze politiche e insieme all'assessore Domenico Pansera e a tutti i consiglieri di Forza Italia manifesto incondizionata vicinanza e solidarietà a Turconi Sormani per il deplorevole atto vandalico subito", il pensiero della coordinatrice di Forza Italia Maria Antonia Mazzola .

Solidarietà anche da parte del segretario cittadino del Pd, Antonio Mandato, che ha dichiarato:

"In riferimento all’articolo odierno del giornale online “Prima Monza”, in qualità di segretario cittadino del Partito Democratico e di rappresentante della comunità democratica, esprimo la mia solidarietà nei confronti dell’assessore Turconi colpito da un atto incivile e aggressivo. Queste azioni fanno emergere tutte le debolezze di un sistema di sicurezza deficitario da cui non sono esenti né cittadini né amministratori locali".