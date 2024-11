Martedì 19 novembre gli agenti della Polizia Locale del Comune di Seregno hanno eseguito un provvedimento di chiusura ex art. 100 T.U.L.P.S (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) per un minimarket di Seregno, provvedimento cautelare disposto dal Questore della provincia di Monza e della Brianza per motivi di sicurezza e salute pubblica.

Somministrati alcolici a minori, chiuso un minimarket di Seregno

In particolare, a seguito di un controllo effettuato dal Comando di Polizia Locale di Seregno lo scorso 2 novembre, gli agenti hanno identificato dei minorenni ad uno dei quali erano state vendute due bottiglie di vodka.

Anche lo scorso 5 agosto personale del Comando Polizia Locale di Seregno ha effettuato un intervento nei confronti di due ragazze minorenni che sono state trovate in strada, in stato di ubriachezza, le quali raggiunte dagli operanti, hanno riferito di aver consumato una bottiglia di Jack Daniel’s, acquistata presso il minimarket sito nel centro di Seregno.

I fatti sopra descritti ed accertati hanno così delineato l’esposizione ad un grave e concreto pericolo per la salute e l’incolumita’ dei ragazzini, in ragione degli effetti dannosi che gli alcolici causano ai giovanissimi.

Sussistendo i presupposti normativi ex art. 100 T.U.L.P.S ed accertati i rischi per la sicurezza pubblica e la sicurezza dei cittadini, il Questore della provincia di Monza e della Brianza ha disposto la sospensione delle attività.