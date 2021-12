Sono 324 i positivi a Vimercate. Erano 108 fino al 24 dicembre

I dati aggiornati

Il dato comprende 222 nuove positività riscontrate nell'ultime settimana e le altre risalenti ai giorni precedenti.

Come sta succedendo un po' in tutti i comuni della nostra provincia, anche a Vimercate il numero dei cittadini attualmente positivi al Covid è in crescita costante.

Triplicato in una settimana il numero dei positivi a Vimercate

Propri oggi, venerdì 31 dicembre 2021, l'Amministrazione comunale ha diffuso i dati aggiornati che vedono il totale dei cittadini positivi attestarsi a 324. Il dato comprende 222 nuove positività riscontrate nell'ultime settimana e le altre risalenti ai giorni precedenti. Nella settimana dal 24 al 31 dicembre inoltre si registrano sei guarigioni e fortunatamente zero decessi.

Guardando alla settimana precedente, quella dal 18 al 24 dicembre, è facilmente intuibile come i nuovi casi siano in costante crescita. Alla data del 24 dicembre risultavano infatti 108 cittadini infetti (con una crescita nell'arco della settimana di 55 unità).

Sedici i cittadini guariti nel periodo in esame e zero i decessi.