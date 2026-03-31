Sopralluogo al sito “orfano” ex Snia

Dopo il recente avvio dell’intervento di bonifica del sito “orfano” ex Snia, il sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca ha effettuato un sopralluogo per

verificare lo stato di avanzamento dei lavori. All’incontro erano presenti la Direzione Lavori società Montana, i rappresentanti del raggruppamento di imprese incaricate – Elios, Transvecta e Itinera – e i tecnici del Comune.

Il sopralluogo

L’area interessata dalle operazioni di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza è particolarmente estesa, comprendendo oltre 20 ettari all’interno del Parco delle Groane, ai confini con Limbiate e in prossimità dell’Oasi Lipu.

Il progetto, approvato dagli enti competenti in sede di Conferenza di Servizi, prevede la rimozione e lo smaltimento dei materiali contaminati ed un intervento di messa in sicurezza permanente di una superficie superiore ai 7 ettari. Attualmente sono in corso le attività preliminari, tra cui la predisposizione delle piste di cantiere e lo sfalcio delle aree interessate, oltre alle prime analisi necessarie alla caratterizzazione dei rifiuti.

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I siti orfani

I siti cosiddetti “orfani” sono aree contaminate per le quali il responsabile dell’inquinamento non è individuabile o non ha provveduto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia ambientale e di bonifica dei siti inquinati.

L’area veniva utilizzata negli anni Settanta come una discarica. L’operazione di bonifica è sostenuta da un finanziamento complessivo di circa 12 milioni di euro, provenienti da fondi del PNRR e da risorse regionali. Il Comune di Cesano Maderno svolge il ruolo di soggetto attuatore esterno, sotto la supervisione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e su iniziativa della Regione Lombardia, in collaborazione con i Comuni di Cesano Maderno e Milano.

I lavori stanno procedendo nel rispetto del cronoprogramma e si prevede la loro conclusione entro l’autunno.

Il commento