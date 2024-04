Doppio appuntamento per l'assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente nella giornata di ieri, martedì 2 aprile, in sopralluogo sulla linea Milano-Carnate-Ponte San Pietro. In mattinata, l'assessore regionale si è recato a Ponte San Pietro dopo aver percorso la tratta in treno da Carnate con i nuovi convogli "Caravaggio" che dallo scorso sabato 30 marzo stanno servendo la tratta da e per Milano.

Sopralluogo dell'assessore lucente sulla Milano-Carnate-Ponte San Pietro

Dopo essere partito dalla stazione di Carnate ed essere sceso alla fermata di Ponte San Pietro, l'assessore Lucente ha effettuato un sopralluogo al punto di partenza dei bus sostitutivi che trasportano studenti e lavoratori sino a Bergamo.

"I nuovi Caravaggio - ha detto l'assessore regionale ai Trasporti - miglioreranno performances e puntualità di una linea interessata da importanti interventi infrastrutturali e in numerosi tratti ancora a binario unico. Si tratta dei primi treni moderni che transitano sullo storico Ponte San Michele. Una struttura spettacolare ma che necessita di interventi urgenti, pensando ad un potenziamento ferroviario proprio per agevolare il servizio e la qualità dell'offerta ai viaggiatori".

Ogni giorno 226 corse utilizzate da 3.700 passeggeri

Alla stazione dei bus di Ponte San Pietro, l'assessore regionale ha ricordato che "il servizio sta dando buoni risultati. Ogni giorno trasportiamo oltre 3.700 persone tra studenti e lavoratori, con 226 corse. Una proposta che sta riscontrando il favore dell'utenza. Nei prossimi mesi faremo ulteriori verifiche e vedremo se sarà il caso di rimodulare ulteriormente l'offerta di viaggio".

L'assessore Lucente ha poi "salutato" la partenza del nuovo "Donizetti" diretto verso la Valtellina. Sulla direttrice Milano-Monza-Lecco-Sondrio-Tirano due convogli viaggiano in composizione doppia, effettuando 10 corse giornaliere nei feriali, il 28% dell'offerta.