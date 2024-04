Il soprano Eva Corbetta su Rai Uno al quiz tv L'Eredità

Il soprano seregnese Eva Corbetta protagonista nella trasmissione televisiva L'Eredità su Rai Uno, condotta da Marco Liorni.

Eva Corbetta a L'Eredità

Ieri sera, venerdì 19 aprile, una seregnese protagonista in televisione su Rai Uno. Eva Corbetta, nota soprano seregnese, è stata una dei concorrenti della puntata de L'Eredità: il game show propone diverse prove a eliminazione fino alla fase finale del gioco, la "ghigliottina", nella quale il campione della giornata per vincere deve indovinare una parola attraverso le "parole indizio".

Sfumata la ghigliottina

La seregnese ha superato brillantemente la prima fase del quiz tv, ma non ha passato la prova dei "100 secondi" contro il campione in carica, Francesco. Corbetta non ha saputo rispondere alla domanda sul nome della scrittrice che ha vinto il Premio Strega 2023 con "Come d'aria": l'avversario ha risposto correttamente, la scrittrice è Ada D'Adamo, e così si è preso la mano di gioco per accedere alla temutissima "ghigliottina". Corbetta è comunque attesa anche nella puntata di questa sera, sabato, per un'altra sfida avvincente.

Una carriera brillante

All'inizio della trasmissione L'Eredità, su invito del conduttore, l'artista ha intonato "Amami Alfredo" de La Traviata, dimostrando in pochi istanti la straordinaria qualità della sua voce. Il soprano, che vanta già una carriera brillante nonostante le giovane età, a febbraio sul palco del teatro San Rocco è stata ospite della serata dedicata al "maestro" Ennio Morricone con il trombettista Nello Salza, nel cartellone della sesta stagione de "I grandi concerti" promossa dalla Filarmonica Ettore Pozzoli.